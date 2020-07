Nabava vrijedna 66 milijuna kuna: Berošu tri ponude za gradnju šest brodica za hitnu pomoć

Tri ponuđača javila su se na natječaj Ministarstva zdravstva za gradnju i opremanje šest brzih brodica za pomorsku hitnu pomoć koje bi, podsjetimo, trebale biti isporučene u iduće dvije godine. Tko će graditi hrvatsku “pomorsku hitnu”, na odluci je navedenog Ministarstva koje unutar 66 milijuna kuna (bez PDV-a), koliko je procijenjena vrijednost nabave, nakon natječaja na stolu ima, čini se, tek dvije opcije.

Naime, talijanski ponuđač Cantiere Navale Vittoria ponudio je gradnju šest brzih brodica za 82,4 milijuna kuna, a unutar spomenutih 66 milijuna kuna, koliko je propisana vrijednost natječaja, konkuriraju i zajednica ponuditelja Tehnomont Brodogradilište i Iskra Brodogradilište 1 sa 61,1 milijun kuna te zajednica ponuditelja Global grupa i KD Workboats s najpovoljnijom ponudom od 56,5 milijuna kuna. Potonja, najpovoljnija ponuda dolazi iz tvrtke vlasnika Milana Dragovića, srbijanskog poduzetnika koji je kupio velolučko brodogradilište u stečaju i navedene nizozemske kompanije.

11 milijuna kuna po brodici

Tko će graditi flotu hrvatske “pomorske hitne” iz Ministarstva zdravstva nam do zaključenja ovog broja nisu odgovorili, a prema uvjetima natječaja, za odabir najpovoljnije ponude Ministarstvo zdravstva ima 90 dana. Tako će do jeseni ministar Vili Beroš, uz uvjet da na odabir ne pristignu žalbe, završiti svoju prvu veliku javnu nabavu u zdravstvu. Za procijenjenih 11 milijuna kuna po komadu, svaka brodica mora ispunjavati tehničke uvjete poput postizanja najveće brzine za pet minuta, mora imati obaveznu medicinsku opremu, biti nepotopiva u slučaju nesreće, ali i biti sagrađena od – aluminijske legure.

Naime, upravo je na taj uvjet Ministarstvu zdravstva pristigao najveći broj upita potencijalnih graditelja oko natječajne dokumentacije. U jednom od tih upita navodi se da je MUP prije tri mjeseca u kvalifikacijskom nadmetanju za svoja plovila naveo da mogu biti od poliestera ojačanog staklom, aluminijske legure ili brodograđevnog čelika te da je Ministarstvo poljoprivrede odabralo gradnju šest brzih plovila od kompozitnih materijala za 33 milijuna kuna. Niz je takvih primjedbi, a u iz Ministarstva zdravstva su odgovorili kako kao naručitelj imaju pravo odabrati optimalan materijal. Uz pojedine izmjene specifikacija te produžetak rokova, ovaj jenatječaj uglavnom dovršen te su stigle tri navedene ponude.

Produljenja rokova ne može biti, vidljivo je iz odgovara Ministarstva na upit zainteresiranih ponuditelja, jer bi to dovelo do nemogućnosti realizacije sredstava iz EU projekta. Tko god u konačnici bude gradio brodice hitne, one će, kako su nam ranije odgovorili iz resornog Ministarstva, biti stacionirane u lukama Mali Lošinj, Rab, Zadar, Šibenik, Supetar i Dubrovnik. Ministarstvo zdravstva planira i osigurava 53,250 milijuna kuna, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 29,250 milijuna kuna. Prema podacima natječaja i kako su nam odgovorili u nadležnom Ministarstvu kao naručitelji, odabrani izvođač te će milijune dobivati pojedinačno nakon gradnje svake brodice.

Hrvatska hitna na moru

Dovršetkom natječaja svakako je završila jedna višegodišnja faza priče i plana o “hrvatskoj hitnoj na moru” za koju je još 2016. godine Hrvatski zavod za hitnu medicinu tražio ponude za studiju izvedivosti. Diskriminacija otočana u pravu na hitnu medicinsku pomoć jedan je od argumenata za pokretanje cijelog projekta te je uslijedila njegova priprema iz europskog Operativnog programa Konkurentnost i kohezija kroz koji su se tražila bespovratna sredstva za provedbu.

Inicijativa za brodsku hitnu zaživjela je nakon što je nekoliko mjeseci testirana helikopterska hitna pomoć, koja potom nije nastavljena, a nije uspostavljen nijedan drugi hrvatski model izuzev te probe za koju su unajmljeni talijanski helikopteri. Helikopterska hitna ostala je i dalje tek plan, dok se završetkom ovog natječaja izglednijom čini realizacija pomorske hitne pomoći. Rješavanje nedovoljne dostupnosti hitne medicinske pomoći na obali odnosno otocima jedna je od tema koju je nakon preuzimanja ministarskog mandata najavio Beroš, govoreći tada primarno o uspostavi helikopterske hitne pomoći.