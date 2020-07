Pale cijene testova za COVID-19. Beroš: Oni koji se žele testirati, platit će od 500 ili 700 kuna

Svi oni koji se žele privatno testirati od danas to mogu učiniti po novim, nižim cijenama. Ministar zdravstva Vili Beroš na današnjoj je konferenciji za medije izvijestio da su utvrđene nove cijene PCR testova. Do sada su pacijenti koji dolaze bez uputnice za testiranje plaćali 1506 kuna, a sada će to moći učiniti i do tri puta jeftinije.

– Analizom cijena reagensa dostavljenih od 21 zdravstvene ustanove koje provode testiranja i saznanjima da se na tržištu događaju promjene, ustanovila se nova prosječna cijena prema broju testiranih sekvencija genoma koja iznosi 501 kunu za dvije ciljne sekvencije, odnosno 698 kuna za 3 ciljne sekvencije. HZZO će i dalje kontinuirano pratiti promjenu cijena i utvrditi najpovoljniji model – kazao je ministar Beroš.

Istaknuo je da nisu svi PCR testovi jednako relevantni te da će oni ustrajati na najtočnijim testovima.

– Naš zadatak jest naći one testove koji daju najveći stupanj dijagnostičke točnosti u odnosu na cijenu. Prema tome, moguće je da će se na tržištu pojaviti i neki drugi testovi koji će biti možda i jeftiniji, možda i skuplji, ali ono što je naš zadatak i ono što sam posebno dao u zadatak HZZO-u jest da omogući testiranje onim testovima koji su relevantni, koji imaju najbolji omjer cijene i dijagnostičke točnosti – kazao je Beroš.

>> VIDEO Psihijatri su zatrpani pozivima građana tijekom pandemije: Sve više ljudi osjeća se tjeskobno i traži tablete