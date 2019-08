VIDEO Nevrijeme zahvatilo Istru: Tuča i kiša zaustavili vozače na cesti

Prema najavljenoj vremenskoj prognozi, četvrtak poslijepodne obilježila je kiša i pljusak u nekim krajevima Hrvatske. Fronta iz dijela sjeverne Italije uzrokovala je zahladnjenje i donijela nestabilno vrijeme.

IstraMet javlja kako je nevrijeme zadesilo središte poluotoka, najviše oko područja Pazina.

- Ova sitna tuča dokaz je kako se sustav obnovio točno iznad Pazina! Prisutne su jake uzlazne struje u oblaku- prenosi IstraMet.

Tamošnji stanovnici su portalu poslali različite videe nevremena na kojima se vide potoci vode na cestama koje ja napravila oblina kiša. Kako prenosi Dnevnik.hr, srećom nije bilo ozbiljnijih posljednica ni intervencija. Vatrogasci su izašli jednom na teren dok je grom udario u stablo.

- Istarski Y kod Pazina. Većina vozila je zaustavljena. Brutalno je!- piše u opisu jednog videa.

Što se tiče sutrašnje prognoze, očekuje nas pretežno sunčano i vruće vrijeme na Jadranu. U unutrašnjosti će još u noći i rano ujutro prevladavati oblačno uz lokalne pljuskove i grmljavinu, osobito u Slavoniji. Potom će se razvedravati, no poslijepodne je u gorju lokalno moguć i poneki pljusak. Vjetar u unutrašnjosti slab. Na Jadranu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, potom sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20 na kopnu te od 22 do 27 na moru, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C, piše DHMZ.

Imate fotografije ili video nevremena? Šaljite nam na javi@vecernji.net