Petero Kineza optuženo da je u Hrvatskoj opralo 16,6 milijuna eura

Da istrage ponekad, pogotovo ako su međunarodne, mogu trajati godinama, svjedoči slučaj petero kineskih državljana, inače rodbinski povezanih, koje ODO Zagreb tereti za pranje oko 16,6 milijuna eura. Riječ je o slučaju s kojim se hrvatski istražitelji bave od 2013. a tijekom te istrage tražila se pomoć od Italije, jer optuženici žive tamo, ali i od Kine jer su njezini državljani. I kako to obično biva u međunarodnom istragama, na neke postavljene upite se odgovaralo godinama, dok na druge nikada nije odgovoreno. A s obzirom na to da je istraga trajala više od 10 godina prije no što je optužnica podignuta te s obzirom na to da optuženici žive u Italiji i Sloveniji, da su kineski državljani, teško da bi se slučaj uskoro mogao okončati, ako do suđenja uopće i dođe.

No krenimo redom. Tužiteljstvo tereti Xiaochen Zhenga (53), njegovu sestru Jin Guoemi (41), Qingmei Ren (53), njezina supruga Wenliang Zhenga (54) i Kexin Ma (54) da su od ožujka do studenog 2013. nakon što su Ren i njezin suprug u Italiji stekli veće sume novca nakon prodaje ukradene robe, u dogovoru s Xiaochen Zhengom i njegovom sestrom, odlučili taj novac bez ikakve pravne osnove unijeti u bankarski sustav Hrvatske. Time su, tvrdi tužiteljstvo, htjeli prikriti pravo porijeklo novca, a nakon što bi novac bio položen na bankovne račune u Hrvatskoj, trebao je biti transferiran dalje. No nisu računali da su banke sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca u financiranju terorizma dužne Ured u za sprječavanje pranja novca prijaviti sumnjive transakcije, što su i činile.

Bankama je sumnjivo bilo što petero Kineza, koji su uz to i rodbinski povezani, na bankovne račune po Hrvatskoj polažu veće sume novca, za koje su tvrdili da potječu od prodaje robe u Italiji ili da je riječ o štednji. Dio tog novca je bio dalje transferiran na račune osoba i tvrtki u Kini, optuženici su novac polagali na račune u različitim bankama. Ukupno se radilo o 16,6 milijuna eura, dio novca je otišao dalje do Kine, no dio uplata za Kinu blokirao je Ured za sprječavanje pranja novca, nakon što se posumnjalo da je tu riječ o ilegalnim aktivnostima. Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da se od optuženika oduzme protupravno stečena imovinska korist, precizirajući za svakog optuženika točno koliko, pa se ti iznosi kreću od 5470 eura do 13 milijuna eura.

Tijekom istrage, utvrđeno je da je Ma u Italiji bio pod istragom zbog kockanja i krijumčarenja, da Guomei u Italiji nema poreznih prijava dok je na račune banaka u Hrvatskoj uplatila oko 13 milijuna eura, da je Xiaochen Zheng bio vlasnik trgovačkog poduzeća u Italiji koje je 2012. ugašeno s prijavljenim gubitkom od 2627 eura... Utvrđeno je koliko je puta svatko od njih ušao u Hrvatsku, a nakon mnogih požurnica optuženike je tijekom 2019. i 2020. ispitala talijanska financijska policija. Svi su se branili šutnjom, a neki od njih su i u Italiji osuđivani zbog trgovine lažnom robom, kršenja sigurnosti o prodaji igračaka...

