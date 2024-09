Na Šolti pronađeno 'izvanzemaljsko čudo': 'Bilo me je strah, strašno je to za vidjeti'

Na Šolti, u Srednjem Selu, otkriveno je gigantsko gnijezdo stršljena. Promjer mu je 60 centimetara, a visok je nestvarnih 1,6 metara. Ogromno gnijezdo pronašao je Šoltanin Roko Bezić, koji je s prijateljem išao u vikendicu jedne gospođe kako bi joj očitao potrošnju struje.

U staroj kući, koja se nalazi u centru Srednjeg Sela, nitko nije boravio godinu dana, a toliko je vjerojatno trebalo stršljenovima da izgrade ovaj 'neboder'. "Tko zna, možda uđemo u Guinnessovu knjigu rekorda. Metar šezdeset i promjera 60. Dobar je. Znači, Šolta. Eto, ako će ga tko doći izgledat, to nam je dogodine u ponudi otoka", našalio se Bezić na svojem Facebook profilu, gdje je objavio video gnijezda.

"Paf je bilo. Prvo me bilo jako strah zato što znam momka koji je ušao unutra i rekla sam, mislim, ono 'jesi li ti, Roko, pri sebi'… Mislim, očito ih unutra više nije bilo, ali vidjet je bilo strašno. Izvanzemaljci su napravili… ne znam što… skulpturu, jel", iznenađena je bila Anita Jovanović Radun.

Iako im izgleda izvanzemaljski, ova pojava nije ništa na što već nisu navikli. "Iman kuću doli na kraj mora, nasuprot mene je jedan prijatelj, pa su njemu na zidu, u blokete su se bili uvukli i to je bilo isto ovako visilo, čudo… onda smo ih spalili", rekao je za Dnevnik.hr Ivica Bezić. "Meni je doli na kući napravilo 5-6 gnijezda, zacrni skroz ono blato", ispričao je Boris Listes svoje iskustvo i dodao kroz smijeh da se stršljena ne boji.

A ovo doba godine ih je najviše pa je strah opravdan. Iz DVD-a Šolta kažu kako se broj 193 ovog ljeta okretao zbog životinja. Međutim, šoltanski vatrogasci ovakvih intervencija nemaju. Tu i tamo dobiju pozive preplašenih turista, ali oni gnijezda stršljena ne smiju dirati. Za takvo što postoje ovlaštene tvrtke kojima se treba obratiti.

VEZANI ČLANCI:

Nije svejedno bilo ovo vidjeti ni turistima, ali ovoliko gnijezdo sigurno neće nastati u redovno održavanom prostoru. "Strašno, vrlo strašno", rekao je Ilias iz Njemačke. "Ne bih se toliko približavao tome", priznao je Derrick iz Velike Britanije.

Iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije objasnili su kada treba biti na oprezu. "One traže proteinsku hranu za svoje ličinke, tako da moraju uzimati ili druge kukce ili neki mesni obrok. Moramo znati, kada čistimo ribu ili radimo ćevape, da će oni doći", rekao je Nediljko Landeka iz ZZJZ-a.

To potvrđuje i Ivičina priča s mora. Od stršljena se ni s barke ne može pobjeći. "Ima san doli brod pa mi je čak u brodu zna napravit to malo gnijezdo, ali ne znam jel se oni poslije grupiraju pa stvaraju jednu veliku familiju kao što je ova bila, je li…to ne znan, nisan zoolog da bi to moga znat", rekao je Ivica Bezić.

FOTO Nik Titanik izložio karikature slavnih Hrvata: Milanović se nije prestajao smijati, a kad je ugledao sebe...