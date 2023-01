Na skijanje se sprema 200.000 Hrvata, spriječiti ih može samo jedna stvar

Ovaj ili idući tjedan kod mnogih Hrvata rezerviran je za skijanje. Čak štoviše, u ova prva dva siječanjska tjedna 2023. moglo bi ih na bijelim europskim padinama biti koliko i 'normalnih', predpandemijskih zima. Jest da sve planine još nisu zabijelile, a problem je i sezona gripe i drugih viroza koja nemilice kosi, pa bi neki na kraju mogli propustiti skijanje zbog bolesti, ali zasad storna nema ništa više nego u regularnim okolnostima. Skijališta koja se muče s manjkom snijega - prvenstveno je to krajem proteklog tjedna mučiilo domaćine na Jahorini, nadoknađuju to umjetnim zasnježivanjem kad god je to moguće. Naime, da bi topovi za snijeg bili učinkoviti temperature moraju pasti blizu nule.