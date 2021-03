Na prosvjedima u Beču 11 privedenih, 1.650 prekršajnih i 20 krivičnih prijava

Nakon dva tjedna u Beču se je u subotu ponovno okupilo tisuće prosvjednika, izražavajući na taj način svoje nezadovoljstvo zbog restriktivnih korona mjera austrijske vlade. Policija je izvijestila da se je na nedozvoljenom skupu u blizini bečkog Glavnog kolodvora okupilo nekoliko tisuća ljudi. Prema policijskom izviješću prosvjednici su ignorirali upozorenja policije da se raziđu, jer je tek svaki deseti prosvjednik nosio zaštitnu masku, a obvezni fizički razmak nije držao gotovo nitko.

Mediji ističu da je policija izvijestila o 11 privedenih, te 1.650 prekršajno i 20 zbog nasilničkog ponašanja krivično prijavljenih osoba. Također se napominje kako je na Matzleinsdorferovom trgu došlo do sukoba oko 1.200 prosvjednika među kojima je bilo i pripadnika ekstremne desnice i huligana s policijom, te je policija morala upotrijebiti papar sprej. Prosvjednici su nosili transparente s natpisom „Kurz mora otići“, „Mi smo narod“ i sl. Nakon što je policija oko 14,30 rastjerala prosvjednike, nekoliko stotina njih uputilo se je prema središtu grada, no kako stoji u izvješću nisu zabilježeni izgredi. Kako mediji izvještavaju u subotu navečer u svojim izdanjima brojni stanovnici zgrada u bečkim ulicama kojima se je kretala prosvjednička povorka, sa svojih su prozora prosvjednicima vikali „Korona-idioti“. U svakom slučaju oko 1.300 policajaca nije u subotu imalo laku zadaću. Tim više jer su organizatori prosvjeda, dogovorenog preko društvenih mreža, do posljednjeg trenutka u tajnosti držali mjesto okupljanja u Beču. Kako bi zavarali policiju nisu organizirali jedan središnji prosvjed, nego više njih istovremeno na raznim bečkim lokacijama.

Ono što je bilo posebno važno, a što je „pošlo za rukom“ bečkoj policiji je da je uspjela spriječiti da se prosvjedna povorku od više od 400 lijevo orijentiranih protudemonstranata, koji su na Karlsplatzu protestirali protiv vladine politike prema izbjeglicama i azilantima sukobi s pripadnicima ekstremne desnice infiltriranih među ostale korona prosvjednike. Kako ističu mediji na subotnjim prosvjedima u Beču nisu sudjelovali predstavnici krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ), kao što je to bilo prije dva tjedna.