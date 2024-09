Muškarac (64) kojega je napao medvjed: 'Istrčao je iza vrbe i oborio me na tlo'

Policija je u noći s petka na subotu zaprimila dojavu kako je u široj zoni Plitvičkih jezera muškarca (64) medvjed ugrizao za ruku. Naime, mjesto napada nije u posjetiteljskoj zoni, ali se nalazi blizu kuća i ugostiteljskih objekata. Ozlijeđeni muškarac se trenutno nalazi u bolnici s lakšim tjelesnim ozljedama te je izvan životne opasnosti.

"Šetao sam prema kući i odjednom, možda 300 metara od kuće, je iza neke vrbe istrčao medvjed i krenuo prema meni. Ja sam vikao, međutim to njega ništa nije zbunilo" objasnio je napadnuti Boško Ćuić za Novu TV.

"Pao je na mene i oborio me na zemlju. Kad sam podigao ruku da se obranim, on me zagrizao za šaku. Zatim je otišao, a ja sam ostao ležati i nekako sam našao mobitel i nazvao prijatelje. Oni su nazvali hitnu i policiju i tako sam dobio pomoć" dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

>> FOTOGALERIJA Pogledajte prizore u Tovarniku dan nakon požara i napada na policajce