MUP tražio od VSOA-e da istraži tko otkriva podatke o letovima Milanovića, Anušić: 'Mi nemamo tu evidenciju'

Netko medijima dostavlja sigurnosno osjetljive podatke o budućim letova predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića, zbog čega je Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) zatražio izvide od Vojno-sigurnosne agencije (VSOA), doznaju 24sata. Zaključak Ureda za posebne poslove sigurnosti koje je dijelom MUP-a je kako postoji mogućnost da je sigurnost Milanovića ugrožena, jer ti podaci cure iz Ministarstva obrane Ivana Anušića.

Ti izvidi VSOA-e trebali bi se uglavnom fokusirati na specifične službe i zaposlenike MORH-a koji imaju pristup informacijama o budućim letovima Milanovića, s time da se s oprezom gledaju i sve kadrovske promjene do kojih je došlo nakon Anušićevog preuzimanja ministarstva. Ministar obrane Ivan Anušić izjavio je u srijedu pak da njegov kabinet nema evidenciju o letovima vojnim helikopterom predsjednika države Zorana Milanovića jer zahtjevi za korištenjem resursa MORH-a više ne prolaze preko ministra.

"Broj letova i mjesta gdje je letio predsjednik Milanović ja ne znam, nemam evidenciju, nitko iz mog kabineta nema evidenciju. VSOA neka istraži sve što treba istražiti. Preko deseta adresa u MORH-u, ali ne i preko ministra, mora proći odobrenje zahtjeva predsjednika da koristi resurse MORH-a", rekao je Anušić u izjavi medijima na Hrvatskom vojnom učilištu Franjo Tuđman.

"Do 2020.godine to nisu bili klasificirani podaci, njegov je zahtjev bio vidljiv i javan te dolazio ministru na stol na potpis. On to mijenja u rujnu iste godine, kada su ga novinari pitali zašto koristi brod ratne mornarice i s njim putuje u Albaniju na šest dana", kazao je Anušić. Ministar obrane složio se s premijerom Andrejom Plenkovićem u njegov ocjeni da predsjednik Milanović previše koristi resurse Oružanih snaga za svoj prijevoz.

"Pogledajte koliko su premijer i predsjednik Sabora koristili resurse MORH-a za svoj prijevoz. Sve što se događa na trošak Oružanih snaga, ja kao ministar želim to znati jer ja odgovaram za provedbu proračuna. Sat letenja Black Hawkom košta 8 ili 9 tisuća eura", napomenuo je.

