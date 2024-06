Mrtva pijana vozila po Vukovaru, izmjerili joj 2,41 promil

Iz PU vukovarsko-srijemske kontinuirano upozoravaju građane da ne sjedaju za upravljače automobila ako su konzumirali alkohol, ali to očigledno ne dopire do svih sudionika prometa. To se potvrdilo i proteklog vikenda, kada je 9 vozača zatečeno u prometu pod utjecajem alkohola.

Najveća koncentracija, 2,41 g/kg, zabilježena je kod 56-godišnje vozačice osobnog automobila u Vukovaru. Također, u Županji su policijski službenici zatekli 35-godišnjeg vozača osobnog automobila kod kojega je preliminarnim testiranjem utvrđeno da je upravljao pod utjecajem droge, izvijestili su iz PU.



Osam vozača smješteno je u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva, od čega su četiri vozača bili sudionici prometnih nesreća.

