Možete birati: U mirovinu sa 65 ili raditi do 68 godina

Uspjeli smo! - uskliknuli su sindikati nakon što je premijer Andrej Plenković sa sjednice Vlade poručio da će potpuno prihvatiti zahtjeve referendumske inicijative “67 je previše”. – Čuli smo poruku hrvatskih građana – kazao je Plenković i postao peti premijer neke članice EU koja je odustala od povećanja radnog vijeka na 67 godina i vratila ili zadržala dob za odlazak u mirovinu na 65 godina. Prije Hrvatske takve su odluke na pritisak javnosti donijele Slovačka, Češka, Poljska i Slovenija.

Kompromis: mijenja se šest zakona

Referendum su pokrenule tri sindikalne središnjice: Savez samostalnih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati i Matica hrvatskih sindikata koji doista imaju veliki razlog za slavlje.

Vlada će odmah pokrenuti hitnu proceduru izmjene mirovinskog zakona, zakona o radu i četiri prateća zakona iz radnog odnosa kojima će potpuno prihvatiti zahtjeve iz sindikalnog referenduma “67 je previše”. Osim od povećanja radnog vijeka, Hrvatska odustaje i od jače penalizacije prijevremenog odlaska u mirovinu što je, gleda li se financijska pozicija budućih umirovljenika, značajan dobitak. Umjesto s 18 posto, odlazak u mirovinu sa 60 godina, to jest pet godina prije uvjeta za punu starosnu mirovinu, kažnjavat će se trajnim smanjenjem mirovine za 12 posto. Za jednu godinu penalizacija će biti 2,4 posto.

Kompromisno rješenje, koje su bivšem ministru Marku Paviću predlagali sindikati, primijenit će se i na radni vijek, i to tako što će se mijenjati Zakon o radu te prateći zakoni o državnim te lokalnim službenicima, zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju kako bi se svima koji to žele i mogu omogućilo da rade dulje, i to, kako neslužbeno doznajemo, čak do 68 godina, a ne 67 kako je predviđeno u sadašnjem mirovinskom zakonu!

Što će reći sindikati na 68 godina tek treba vidjeti. Prema postojećim zakonima, radni odnos po sili zakona prestaje sa 65 godina. Kompromisno rješenje bi u praksi značilo da će ljudi s navršenih 65 godina moći odlaziti u starosnu mirovinu bez ikakve penalizacije, no jednako tako moći će i neometano raditi do 68 godina ako to žele. Ne ode li u starosnu mirovinu sa 65 godina i izjasni se da želi raditi do 68 godina, a poslodavac ga ne treba, morat će mu uručiti otkaz i isplatiti pripadajuću otpremninu! S tim bi rješenjem mogla biti zadovoljna i Europska komisija jer bi se na taj način Hrvatska mogla svrstati među zemlje koje su otvorile mogućnost duljeg rada. Rekli bismo i vuk sit i ovce na broju!

Premijer Plenković i njegov ministar Pavić nisu odmah pristali na to rješenje jer vjerojatno nisu očekivali da će sindikati mobilizirati građane i prikupiti više od 700.000 potpisa. Novi ministar rada Josip Aladrović kaže da zbog izmjena radnog zakonodavstva očekuje puno povoljnije fiskalne projekcije od prethodnih.

– Kao odgovorna vlada, u skladu s demokratskim standardima i poštujući volju građana, usvojit ćemo potpuno predložene izmjene i vjerujem da će one stupiti na snagu od početka 2020. – kaže Aladrović.

Poslodavcima sve to nije po volji pa Hrvatska udruga poslodavaca ističe da su sindikati ostvarili kratkoročnu dobit za sebe, “ali je vrlo upitno i diskutabilno koliko je odustajanje od podizanja dobne granice dugoročno od koristi za građane Republike Hrvatske i buduće umirovljenike”.

– Mirovinski sustav u dijelu međugeneracijske solidarnosti suočen je s velikim izazovima zbog negativnih demografskih i gospodarskih trendova, a kako bismo osigurali održivost tog sustava mora se nastaviti konstruktivan i sveobuhvatan dijalog svih sudionika. Oni koji inzistiraju na neodrživim rješenjima i nisu spremni za otvoreni dijalog moraju biti svjesni svoje odgovornosti za budućnost hrvatskih građana i posljedice takvog ponašanja – kaže HUP.

Stručnjak za mirovinski sustav s Ekonomskog instituta Danijel Nestić ističe da se i s rješenjem za koje su se izborili sindikati može motivirati ljude da rade dulje i doći do željenog cilja.

Zapošljavanje na četiri sata

– Promjenom radnog zakonodavstva može se postići sličan efekt kao i rješenje kojeg smo se odrekli. Sa stanovišta sustava to rješenje ne mora biti problematično – kaže Nestić koji je, međutim, uvjeren da će se za neko vrijeme otvoriti razgovor o smanjenju penalizacije jer se njime povećavaju izdaci za mirovine te uvodi nespretan miks koji će motivirati radnike da odlaze u prijevremenu mirovinu i zaposle se na četiri sata. Nakon što Vlada promijeni mirovinski zakon vratit će se i donedavni tempo ujednačavanja radnog vijeka žena i muškaraca. Do ove godine, radni vijek žena povećavao se za tri mjeseca svake godine, a od ove se ubrzao na četiri mjeseca.

