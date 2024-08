Tadić: Izbor Waltza pokazuje da Harris razumije elektorske glasove; Mijić: Nije si povećala šanse, Shapiro bi bio bolji izbor

Guverner Minnesote Tim Waltz izabran za desnu ruke Kamale Harris u vrlo eksplozivnoj predizbornoj kampanji nadolazećih predsjedničkih izbora u SAD-u, potvrdili su američki mediji ovog utorka, svega nekoliko dana nakon što je Harris sama konačno potvrdila svoju kandidaturu. Sam CNN navodi kako kandidatkinja demokrata još nije službeno ponudila Waltzu poziciju kandidata za zamjenika predsjednice, no to da je odluka pala upravo na 60-godišnjaku medij je dobio iz četiri izvora.

Inače, radi se o Demokratu koji je posljednjih nekoliko mjeseci doživio kratak, ali vrlo jak uspon na političkoj sceni, posebice zahvaljujući svojim kritikama upućenim protukandidatu Kamale Harris, Donaldu Trumpu, kao i cijelom MAGA pokretu koji predvode republikanci. On je inače pedagog po struci, a saveznu državu Minnesotu vodi već drugi mandat, nakon što je 12 godina služio u Kongresu. Je li on dobar odabir Kamale Harris i može li ovaj par konkurirati timu Trump-Vance, pitali smo političke analitičare Večernjeg lista.

- Tim Walz je guverner Minnesote, učitelj, vojnik, trener... sve ono što ga čini prihvatljivim nezavisnim biračima, znači onima koji se ne registriraju niti kao Demokrati, niti kao Republikanci. A ti birači bi u konačnici mogli odlučiti o izbornom pobjedniku. Osim toga, on je vrlo glasan zagovornik prava na pobačaj, što će biti jedna od ključnih tema u kampanji Demokrata. Njegovim izborom Harris želi doprijeti do birača u središnjoj Americi. Televizija Fox odmah se obrušila na Walza riječima - ''tko je taj Walz!?'', želeći reći da Amerikanci pojma nemaju tko je on, odnosno, da je nepoznat većem dijelu američke javnosti. Iako je izbor potpredsjednika bitan i sastavni je dio izbornog spektakla, oni igraju malu ulogu u donošenju konačne izborne odluke - komentirala nam je Marijana Grbeša Zenzerović.

Tonči Tadić pak smatra kako predsjedničke izbore dobiva teren, odnosno ''međustranačka "bojna polja" u svakoj od saveznih država SAD'', s čime je upravo računala Kamala Harris svojim odabirom.

POVEZANI ČLANCI:

- Ključni su elektorski glasovi - a sve elektorske glasove pojedine savezne države dobiva onaj tko odvoji većinu glasova u toj državi. Trump je 2016. imao manje glasova u apsolutnom iznosu od Hillary Clinton na nacionalnoj razini, ali je dobio više elektroskih glasova. Izbor Tima Walza - guvernera Minesote - pokazuje da Kamala Harris razumije tu matematiku - jer guverneri su idealni organizatori stranačke kampanje u saveznim državama. Usporedbe radi JD Vance je na izborima za Senat u državi Ohio 2022. dobio 11% glasova manje od republikanskog guvernera. U igri je šest saveznih država koje laviraju između demokrata i republikanaca i tu će biti ključna izborna bitka idućih mjeseci: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania i Wisconsin. Demokratski guverneri su u četiri od tih šest država: u Michiganu - Gretchen Whitmer, u Pennsylvaniji - Josh Shapiro - koji je bio u igri za Kamalinog potpredsjednika, u Arizoni - Katie Hobbs, i u Wisconsinu - Tony Evers - objasnio je.

Analitičar Mate Mijić smatra kako je demokratska kandidatkinja svojim izborom zacementirala smjer svoje kampanje, te da si nije povećala šanse u nekoj od ključnih saveznih država.

- Slično kao Trump izborom J. D. Vancea, Kamala Harris izborom Tima Walza za potpredsjedničkog kandidata zacementirala je ideološki smjer svoje kampanje. Ni ona svojim izborom nije proširila publiku kojoj se obraća niti si je povećala šanse u nekoj od ključnih saveznih država. Kao što je Vanceov Ohio solidno "crven", tako je i Walzova Minnesota poprilično "plava" i tu velikih pomaka neće biti. Walz je progresivni guverner, izrazito lijevo nastrojen, koji je uglavnom impotentno promatrao kako mu BLM aktivisti uništavaju Minneapolis prije četiri godine. Ne ostavlja dojam čovjeka koji bi pridobio neopredijeljene, tu bi Shapiro bio bolji izbor. Walz ne donosi neku novu vrijednost kojom bi komplimentirao demokratskoj kandidatkinji za predsjednicu pa mislim da smo na "ista meta, isto odstojanje".

Inače, otkako je zamijenila Bidena kao predsjednička kandidatkinja, Harris je prikupila stotine milijuna dolara za kampanju i počela dostizati Trumpa u anketama. Nacionalni odbor Demokratske stranke priopćio je kasno u ponedjeljak da je i službeno osigurala stranačku nominaciju.

Amerikanci se fokusiraju na osobu na vrhu liste kada biraju za koga će glasati, ali potpredsjednički kandidati mogu pomoći na temelju svog podrijetla, popularnosti u matičnoj državi ili sposobnosti da utječu na važne izborne jedinice ili neovisne birače. Trumpov potpredsjednički izbor je konzervativni američki senator JD Vance iz Ohia.

>> VIDEO Evo kako je tekao pokušaj atentata na Trumpa: U trenutku napada govorio o migraciji, Tajna služba objavila detalje