Može li Saudijska Arabija pokvariti Putinove planove? 'To bi bio hitac upozorenja prema tržištu'

Moskva bi mogla naići na ozbiljan problem i ostati bez fondova za financiranje ratne mašinerije ako Saudijska Arabija ispuni svoj plan za povećanje proizvodnje sirove nafte kako bi zaštitila svoj položaj na globalnom vrhu te industrijske grane, upozoravaju stručnjaci. Rijad je sve više frustriran neuspjehom drugih petrodržava da koordiniraju smanjenje opskrbe kako bi se cijene nafte podigle na oko 100 dolara po barelu - sa sadašnjih 70 dolara. Trgovci naftom kažu da je Saudijska Arabija spremna odgovoriti pokazivanjem sile, povećanjem izvoza s ciljem grabljenja što većeg dijela tržišta i profita, čak i ako cijene budu padale.

Ova bi strategija mogla biti posebno pogubna za ruskog predsjednika Vladimira Putina, piše Politico. Nafta i plin najveći su izvor prihoda za Rusiju te čine gotovo 50 posto njenog budžeta. Ruski analitičar stacioniran u Norveškoj, Mikhail Krutikhin, smatra da potez Saudijske Arabije predstavlja "ogroman rizik" za državni budžet Kremlja koji u velikoj mjeri ovisi o prodaji nafte, no napominje da je to tek jedan od nekoliko nepredvidivih faktora na horizontu, među kojima su američki predsjednički izbori. "Sada moramo sjediti i čekati - pripremite kokice" poručio je.

Krutikhin objašnjava da Saudijska Arabija razumije da je ruske kompanije neće poslušati i smanjiti proizvodnju, pa sada radi svoje planove. S njim se slaže ekonomistica Alexandra Prokopenko iz think tanka Carnegie Endowment for International Peace, koja napominje da "prema trenutnom tečaju, pad cijena sirove nafte od 20 dolara dovodi do pada profita od 20 milijardi dolara za Rusiju, što je otprilike jedan posto njenog BDP-a". Prema njoj, to Kremlj ostavlja s dvije opcije - smanjiti trošenje, što je teško provesti za vrijeme rata, ili prihvatiti inflatorne pritiske i prigušiti visoke kamatne stope.

Stručnjaci za tržište nafte ne sumnjaju da Saudijska Arabija ima ogromne kapacitete za proizvodnju i izvoz koji joj omogućuju da promijeni taktiku i tržištem dominira volumenom. Direktor analitike za tržišta nafte ICIS-a, Ajay Parmar, procjenjuje kako je ovo "jedan način na koji Saudijci mogu ispaliti hitac upozorenja prema tržištu". On primjećuje da je globalna ekonomija spora i potražnja za naftom nije na razini koju Saudijska Arabija priželjkuje, zbog proizvođača poput Rusije koji konstantno premašuju kvote. "Poruka je: morate se smiriti ili ćete zarađivati manje jer ćemo mi krenuti u preuzimanje tržišta" dodao je.

POVEZANI ČLANCI:

Ruski profiti od prodaje fosilnih goriva rasli su 41 posto samo u prvoj polovici ove godine i to usprkos zapadnim sankcijama zbog rata u Ukrajini, objavilo je nadležno rusko ministarstvo. Putin je obećao nastaviti ulaganja u naftnu industriju kako bi pomogao ekonomiji. Ruski državni medij TASS objavio je u četvrtak da Kremlj razmatra novu strategiju kako bi proizvodnju nafte zadržao na 540 milijuna tona godišnje do 2050., što je protivno globalnim naporima za zaustavljanje klimatskih promjena.

Iako je G7 nametnuo ograničenja cijene na rusku naftu, Moskva je pronašla način da ih zaobiđe. Prema dokumentima u koje je Politico imao uvid, zapadne zemlje potrošile su dvije milijarde dolara na rusku naftu u prvoj polovici 2024. godine, što Rusiji omogućuje regrutiranje dodatnih 6.200 vojnika svaki mjesec. "Znakovi disbalansa u ekonomiji se povećavaju, ali Rusija će još neko vrijeme moći financirati rat. Rat neće završiti jer Moskvi ponestaje novaca" ustvrdila je istraživačica iz Finske nacionalne banke Heli Simola.

GALERIJA Putin ima 14 jasnih meta: Ako posegne za nuklearnim oružjem, Rusija će gađati ove lokacije