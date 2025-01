Može li ljevica profitirati od Milanovićeva trijumfa? SDP: Tvrdu kohabitaciju mora prekinuti Ustavni sud

Kako kapitalizirati pobjedu Zorana Milanovića , glavno je pitanje koje su si danas postavljali mnogi ugledni SDP-ovci. Novi-stari predsjednik uspio je dobiti više od 1,1 milijun glasova te iako i sam kaže da je to bio referendum protiv HDZ-a i načina na koji Andrej Plenković vodi državu, činjenica je da je dao priliku SDP -u kakvu dugo nije imao.

Kako objašnjava jedan dugogodišnji SDP-ovac, glavna poruka koju Iblerov trgu može i mora iščitati iz svega što se dogodilo jest to da se na Milanovićevu uspjehu ne smije parazitirati, već da je sada vrijeme da se gradi i radi, istupa i pokaže kako jasna alternativa HDZ-u ipak postoji. A to znači ne samo kritizirati i napadati HDZ za korupciju nego i izaći s više konkretnih politika, koje SDP ima, ali koje do sada nisu toliko dolazile do izražaja, i pokazati ljudima kako su oni ti koji imaju bolja i kvalitetnija rješenja. I za mirovine, i za plaće, za obuzdavanje inflacije, stanogradnju, poljoprivredu, reformu zdravstvenog sustava... Rastu apetiti i za lokalne izbore, koji su prvi na redu, već na proljeće.

– Ima euforije jer nam je jasno da će se dio svega toga preliti nama. Ispalo je dobro za SDP i bili bismo ludi da to ne iskoristimo. Sreća je i što su lokalni izbori jako brzo i sada kada su izbori za predsjednika gotovi, cijelo vodstvo i teren preusmjeravaju se na lokalne izbore – kaže naš izvor iz SDP-a.

Cilj im je zadržati sve što imaju, osvojiti neki novi grad i minimalno jednu do dvije županije. Uvjereni su da najlakše mogu osvojiti Koprivničko-križevačku i Varaždinsku županiju. Napori koji su se ulagali da se i u Zagrebu pokuša napraviti što bolji rezultat nametanjem Borisa Lalovca kao kandidata za gradonačelnika navodno ne idu po planu. Iako neki ne odustaju i smatraju da se Lalovca i dalje treba nagovarati da uđe u tu utrku, sve je više onih koji drže da to više nema puno smisla i da se treba koncentrirati na to da lista za Skupštinu što bolje prođe jer kandidata koji može u drugi krug očito neće imati.

Koristi u SDP-u planiraju imati i od eventualnog nastavka tvrde kohabitacije između predsjednika i premijera. Iako je Milanović pružio Plenkoviću ruku suradnje i pozvao ga da krenu zajedno raditi, mnogi u SDP-u sumnjaju da će do zatopljenja odnosa doći. Nastavlja li se tvrda kohabitacija ili će nakon ponovnog izbora početi uvažavati činjenicu da je narod Milanovića izabrao za predsjednika drugi put, planiraju SDP-ovci pitati Plenkovića u srijedu na aktualnom prijepodnevu, a o njegovu odgovoru ovisit će i potezi koje u SDP-u planiraju povlačiti u idućim tjednima. Kao i o tomu planira li ministar obrane Ivan Anušić doista do kraja mjeseca u saborsku proceduru uputiti izmjene Zakona o obrani kojima bi se suzile ovlasti predsjednika države.

– Nastavi li se sve po starom, onda je vrijeme da i Ustavni sud reagira jer će to biti dokaz da se nastavlja HDZ-ovo eklatantno kršenje Ustava, koji zbog svojih uskih stranačkih interesa i nepoštivanja volje birača silom želi nametnuti Gordana Grlića Radmana i Ivana Anušića kao jedine reprezente RH u svijetu na temu vanjske politike i obrane. Ne učini li to Ustavni sud sam, ne vidim razlog zašto SDP ne bi podnio službeni zahtjev da se napokon očituje i kaže svoj stav – kaže naš izvor iz vrha SDP-a.

U SDP-u, zanimljivo, velika većina sugovornika smatra kako će im Milanović pomoći i na nadolazećim lokalnim izborima. No isti izvori tvrde i kako je sada vrijeme da Siniša Hajdaš Dončić počne graditi sebe kao lidera stanke. – Milanović će biti onoliko glasan koliko Hajdaš Dončić bude tih. Ako SDP bude taj koji govori, onda ne mora Milanović biti lider oporbe – rezonira jedan naš izvor iz SDP-a.

Otkako je postao šef SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić i nije previše javno istupao. Dosta se čuva javnih nastupa, bira teme o kojima će govoriti, dozira svoja pojavljivanja. Istina, poklopilo se da je postao novi lider stranke u vrijeme kada je trajala kampanja za predsjedničke izbore i kada je glavna zvijezda trebao biti Zoran Milanović. Sada u stranci od njega ipak očekuju da napravi i taj iskorak i nametne se kao pravi lider oporbe. Da ide u tom smjeru i da mu je to stvarna namjera, pokazao je i kada je u nedjelju, u izbornoj noći poručio kako je on budući mandatar na parlamentarnim izborima.

