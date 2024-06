Mostovci Ninu Skočak usporedili s Grašom, ona im odgovorila: 'Možda im je smiješno, ali mene ne čude rezultati'

''Petar Grašo'' ovih izbora, s kime su mladu kandidatkinju Ninu Skočak usporedili Mostovci nakon njihovog debakla na europskim izborima, zahvaljujući svojim biračima može se pohvaliti kako je prestigla brojne stranke i političare. Iako nije upala u velikih 12, nezavisna lista mladih Nine Skočak sakupila je 4,06 posto (30.127) glasova birača, dok je visoke rezultate ostvarila i sama Skočak.

Sa svojih 22.283 glasova upućenih baš njoj, 26-godišnjakinja se našla na šestom mjestu po broju preferencijalnih glasova. Sa svojom kampanjom tako je imala više glasova od političkih ''teškaša'' poput bivše ministrice sporta Nikoline Brnjac, bivše europarlamentarke Marijane Petir, Bojana Glavaševića, Ranka Ostojića, pa čak i jednog čelnika stranke - Ivana Penave iz DP-a koji je imao 8.667 preferencijalnih glasova birača. No, još je zanimljivije kad se u kontekst uzme koliko je Nina Skočak imala glasova u usporedbi s europarlamentarcima bivšeg saziva.

Naime, Skočak nije uspjela sakupiti više glasova od tek dva europarlamentarca. Biljana Borzan s više od 83.600 glasova bila je druga po broju preferencijalnih glasova, odmah nakon premijera Andreja Plenkovića koji ih je sakupio više od 100.000, dok je Tonino Picula s posljednjeg mjesta SDP-ove liste dobio novi mandat u Europskom parlamentu temeljem više od 30.000 glasova birača. S druge strane, više glasova od nje ostvarili su, osim Plenkovića, Borzan i Picule, još i bivši europarlamentarac Davor Ivo Stier (25.424) te DP-ovac Stipe Bartulica (35.303).

Ostali naši europarlamentarci uglavnom se nisu ni približili toj brojci. Među najbližima bio je Mislav Kolakušić sa skoro 18.500 glasova, te Valter Flego s 300-tinjak glasova više, a ni oni nisu ostvarili mandat u idućem sazivu. Najdalje joj je pak bio Ivan Vilibor Sinčić koji je na ovim europskim izborima sakupio tek 509 preferencijalnih glasova birača.

Nakon prvih privremenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva (DIP) pokazalo se kako ni Mostovci neće u Bruxelles, jer su ostvarili 4,02 posto glasova birača, što su oni s nezadovoljstvom i prokomentirali.

- Prije izbora smo se šalili kako će nas Nina Skočak pobijediti, a sad nas je stvarno pobijedila. Ne možemo vjerovati da je s TikTokom došla do takvih rezultata. To je kao da se Petar Grašo kandidirao za izbore - kazali su. Dan nakon izbora, kada je već odletjela za Helsinki, Skočak nam je kratko i prokomentirala ukupne dojmove, ali i izjave drugih stranaka.

- Drago mi je što sam šesta u državi po broju preferencijalnih glasova, ali me nije toliko šokiralo. Vjerujte mi, kada pitate mlade tko su naši europarlamentarci ili poznaju li Dubravku Šuicu, veliki broj mladih nema pojma, ali znaju tko sam ja, znaju da živim i radim u Bruxellesu i znaju da godinama komuniciram europske politike - kazala nam je.

- Ništa to nije nastalo preko noći, to je dugoročan trud i rad. Možda je to Mostovcima ili drugim političarima smiješno - mnogi me žele poniziti time da sam ja samo influencerica i Tik Tokerica, ali je to samo jedna strana mog posla. Ja sam obrazovana za ovu struku, radim u EU Komisiji, a moje društvene mreže su moje sredstvo komunikacije koje očito iskorištavam na dobar način - poručila je.

