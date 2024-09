Most u predsjedničku utrku šalje Miru Bulja? Može li 'najviše napadani čovjek u Hrvatskoj' osvojiti Pantovčak?

Most će na predsjedničkim izborima imati vlastitog kandidata, a kako sada stvari stoje, najviše šanse za to ima Miro Bulj. Iz više izvora dobro upućenih u događaje u Mostu ovih smo dana neslužbeno čuli kako je ta odluka već donesena, no u stranci zasad ne žele službeno ni potvrditi ni demantirati informaciju da će na izbore krajem godine poslati Bulja. Formalno se o tome, poručuju, još nije razgovaralo pa ni odlučilo.

'Nepoznata' Petra Mandić

Izvori u Mostu suzdržani su i što se tiče informacije da su u igri za predsjedničku kandidaturu, uz Bulja, bili i potpredsjednik stranke Nikola Grmoja i članica Predsjedništva Petra Mandić. Procjenjuju, međutim, kako bi Bulj bio dobar kandidat, i to zbog prepoznatljivosti koju uživa, ne samo u Sinju, gradu čiji je gradonačelnik, nego i šire. Sasvim je sigurno da Miro uživa ogromnu potporu jer se dokazao na konkretnim pozicijama, a na aktualnoj gradonačelničkoj njegovi su rezultati vidljivi po demografskom rastu koji Sinj bilježi za razliku od okolnih gradova i općina, gospodarskom rastu koji je najveći u Dalmaciji, najnižoj stopi poreza na dohodak itd.. – rekao nam je jučer visoki Mostov dužnosnik.

Dobro upućeni izvori govore, pak, kako je u Mostu ozbiljno razmatrana i ideja da se javnosti ponude nova lica, nakon što ih je napustio bračni par Raspudić. Stoga se u tom kontekstu razmatrala kandidatura Petre Mandić. Mlada mostovka iz Rijeke uoči parlamentarnih izbora pozornost je privukla zanimljivim demografskim mjerama koje su kao dio stranačkog programa ponuđene biračima. Problem je, međutim, što je Petra Mandić široj javnosti i dalje relativno nepoznata, a do predsjedničke kampanje je ostalo vrlo malo vremena. U međuvremenu, stranka ostavlja dojam kao da se još nije pribrala nakon razlaza s Raspudićima i zasad uglavnom djeluje prilično bezidejno, iako se iz Mosta za jesen najavljuje niz novih projekata i inicijativa.

Bulj se, pak, u fokus progurao zabranom izložbe "Susret na tromeđi" koju je sufinanciralo Srpsko narodno vijeće. Ova je zabrana zgrozila dobar dio javnosti, uključujući i ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no činjenica je da je Bulj tim potezom "zagrizao" u prostor koji je dijelom ostao ispražnjen nakon sukoba i raskola u Domovinskom pokretu. U pomoć su mu u više navrata priskočili Nikola Grmoja i predsjednik Mosta Božo Petrov, koji su Bulja nedavno posjetili u Sinju, uz prigodnu poruku kako su tamo s "najviše napadanim čovjekom u Hrvatskoj".

Gužva na desnici

Pokažu li se informacije o Buljevoj predsjedničkoj kandidaturi točnima, značit će to da se i čitav Most odlučio za smjer u kojem će "loviti" razočarane birače DP-a, a sve će skupa dodatno zgusnuti predsjedničku utrku desno od centra, u koju su već ušli Dragan Primorac i Marija Selak Raspudić te nešto desniji Tomislav Jonjić, dok svog kandidata namjerava ponuditi i nova stranka Marija Radića koja se tek ima osnovati, i to bi, prema kuloarskim informacijama, trebala biti Branka Lozo.

