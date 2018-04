Goran Beus Richembergh, saborski zastupnik GLAS-a i Željko Reiner, saborski zastupnik HDZ-a, gostovali su danas u TNT-u N1 televizije te govorili o prijedlogu GLAS-a za revizijom Vatikanskih ugovora. Beus Richembergh smatra da do revizije mora doći jer se promijenio cvijeli niz okolnosti.

- Hrvatska je, nažalost, slaba i siromašna zemlja suočena s mnogim socijalnim problemima. U vrijeme kada su sporazumi potpisivani udio javnog duga u BDP-u je bio oko 26-27 posto, a danas je više od 80 posto. S druge strane, kada govorimo o ugovoru u kojem je definirano dušobrižništvo u vojnim snagama i pozicioniranje Vojnog ordinarijata, u tom je trenutku pod unifomom bilo više od 300 tisuća ljudi, a sada je to skoro osam puta manje - kazao je Beus Richembergh i podsjetio kako su i u samoj crkvi 90-ih godina govorili da nije dobro ići s konceptom vjeronauka u školama, jer će vjernici izgubiti privrženost crkvi, a to se sada i vidi.

Reiner smatra kako to nije točno, te da se danas bolje živi. Kazao je kako nema razloga da se itko boji Katoličke crkve. Podsjetio je i da je nakon Drugog svjetskog rata enormna količina zemljišta oteta katoličkoj crkvi, a samo je mali dio vraćen.

- Moramo znati da je cijeli Novi Zagreb izgrađen na otetom crkvenom zemljištu. Znate li koliko košta kvadrat građevinskog zemljišta u Zagrebu? Pa zamislite cijeli Novi Zagreb koji je Katoličkoj crkvi naprosto otet. Ne možemo se praviti kao da ne znamo za neke stvari i kao da one nisu postojale. S druge strane, u sferu civilnog društva koje se često glorificira i tvrdi da je jako razvidno za što se financira... Slažem se da neki dijelovi civilnog društva su vrlo transprarentni, jasni i obacvljaju vrlo korisne funkcije. No, u sferu civilnog društva ulaze od privatnih medija do kulturno-umjetničkih društava i manjina. Hoćemo li to onda ukinuti? Nisu stvari baš jasne i jednoznačne kako ih se pokušava objasniti samo zato da bi se prokazala Katolička crkva. Zato što nije jednostavno vratiti enormnu količinu zgrada, zemljišta i drugog, su na kraju Vatikanski ugovori dijelom sklopljeni - kazao je Reiner.