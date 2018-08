Monstrum koji je ubio suprugu i kćeri otkrio zašto je to učinio

Muškarac koji je brutalno ubio suprugu i svoje dvije kćeri sada tvrdi da je suprugu ubio nakon što ju je vidio preko kamere za djecu kako guši djevojčice.

Policija mu, očekivano, ne vjeruje pa je Christopher Watts (33) optužen po devet točaka optužnice, od kojih su pet za ubojstva.

Tužiteljstvo ga tereti za tri ubojstva prvoga stupnja, dva ubojstva djeteta mlađeg od 12 godina te tri točke optužnice skrivanja tijela. Optužen je i za nezakonito prekidanje trudnoće s obzirom na to da mu je supruga bila u 15. tjednu te je nosila dječaka.

Foto: Facebook

Monstrum je policiji rekao kako je supruzi priznao da ima ljubavnicu te da se želi rastati. Dogodilo se to na katu njihove kuće, a on je potom otišao u prizemlje. Tvrdi kako je preko kamere za djecu vidio kako mu je supruga ubila jednu od djevojčica gušeći je dok je druga već bila mrtva. Vratio se na kat te je u osveti ugušio svoju trudnu suprugu.

Priča je to kojoj će malo tko povjerovati jer je još do prije nekoliko dana preko televizije tražio pomoć pri pronalasku supruge i kćeri za koje je tvrdio kako su nestale. No već idući dan sam je priznao policiji da ih je ubio, a sada pak govori kako je ubio samo suprugu i to u osveti.

Policija je otkrila i kako je ubojica bio u vezi s jednom kolegicom s posla iako je on to cijelo vrijeme nijekao.

Državni odvjetnik još nije otkrio hoće li tražiti smrtnu kaznu za monstruma koji je brutalnim ubojstvima šokirao Ameriku, ali i cijeli svijet.

Podsjetimo, Shanann Watts (34) i djevojčice Bella (4) i Celeste (3) nestale su iz doma u Fredericku u američkoj saveznoj državi Colorado prošloga tjedna. Dva dana nakon što je nestanak prijavljen, njezino tijelo pronađeno je zakopano na zemljištu naftne kompanije za koju je njezin suprug radio. Tijela djevojčica pronađena su pak uronjena u bačve s naftom.