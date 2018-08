On je bio definicija zla. Pobjegao je iz zatvora i ubio četiri djevojke

On je definicija iskonskog zla. Tako su policajci, psiholozi i bihevioristi opisali Teda Bundyja, čovjeka koji je priznao da je silovao i ubio 30 žena i djevojka, iako se smatra da je njegovih žrtava bilo barem 50. Bundy je jedan od najzloglasnijih američkih ubojica, koji je ubijao 70-ih godina prošlog stoljeća. Uhićen je, kao i većina serijskih ubojica, slučajno, u kontroli prometa, jer je njegov automobil buba bio sumnjiv policajcima. Nakon prvog uhićenja, čak je dva puta uspio pobjeći, a tijekom drugog bijega, u rujnu 1976., u samo jednoj noći napao je pet djevojaka, pri čemu je tri ubio! Dogodilo se to u kampusu jednog sveučilišta na Floridi, a neke od tih žrtava bile su i brutalno silovane.

– Ja sam bio normalan čovjek. Odrastao sam u normalnoj obitelji, kao jedno od petero braće i sestara. Moji roditelji su me voljeli. U našoj obitelji nije bilo nikakvog nasilja ni devijacija, išli smo u crkvu. A onda sam se upoznao s nasilnom pornografijom. Prvo sam je počeo gledati, a onda me to više nije zadovoljavalo. Poželio sam raditi to što sam vidio. Kada se otkrilo što sam činio, moja obitelj i prijatelji bili su šokirani jer nisu znali za moju malu, prljavu tajnu – kazao je Bundy u intervjuu koji je malo prije no što je 1989. pogubljen na električnoj stolici dao jednom novinaru.

U zatvoru je prije pogubljenja bio 10 godina, a FBI je smatrao da svojim ponašanjem pokušava izmanipulirati policiju ne bi li odgodio smrtnu kaznu. Malo prije pogubljenja zvao je FBI te kazao da će priznati sve zločine koje je počinio. I one koje su otkrili i one koje nisu. Pričao im je četiri sata a da nije spomenuo svoje prvo ubojstvo. No to odugovlačenje mu nije pomoglo jer je koji dan kasnije pogubljen. Stručnjaci koji su proučavali Bundyjev zločinački put opisali su ga kao vještog i inteligentnog manipulatora koji je svoje žrtve – šarmirao. Ženama je bio privlačan, što je koristio kako bi ih “lovio”. Čak se znao i lažno predstavljati kao policajac, a jednu je žrtvu tako namamio pričajući joj da istražuje krađu njezina vozila. Uvjerio ju je da pođe s njim, a potom ju je u automobilu vezao lisicama i napao. No djevojka mu je nekako uspjela pobjeći te doći do policije, koja je pokrenula lov na Bundyja. Zahvaljujući toj djevojci, znali su kako izgleda te koji automobil vozi, što im je pomoglo i da ga napokon uhite.

Bundy je imao svoj tip žrtve – mršave bjelkinje plave duge kose. Smatra se da je njegov ubilački pohod počeo nakon što ga je jedna takva djevojka, u koju je bio ludo zaljubljen, ostavila. Prvo ubojstvo počinio je potkraj 1973. kada je u automobil primio jednu autostopericu. Silovao ju je, zadavio i ubio prerezavši joj grkljan. Sve svoje žrtve ubijao je na sličan način – ili im je prerezao grkljan, zatukao ih tupim predmetom ili udavio. Bundy je haračio u više američkih saveznih država, pa je policiji trebalo neko vrijeme da poveže sve učestalije nestanke mladih djevojaka. Kada su se počela pojavljivati mrtva tijela, jedan policijski šerif, čija je kći također bila Bundyjeva žrtva, počeo je istraživati nestanke i drugih mladih djevojka. Tada je policija shvatila da su sve nestale djevojke slične, a kasnije će se ispostaviti da su izgledale kao Bundyjeva neprežaljena prva ljubav.

Nadalje, shvatili su i da su ubijene na isti način te da se u blizini uvijek nalazio muškarac koji se predstavljao kao Ted i koji je vozio bubu. Uprava ta buba bila je sumnjiva policajcu koji ju je uočio u okolici Salt Lake Cityja 16. kolovoza 1975. Naime, takav automobil nije imao nitko u susjedstvu, pa je odlučio legitimirati vozača. No Bundy je uspio nakratko pobjeći, prije nego što je uhićen na jednoj benzinskoj crpki. Policija je pretragom vozila našla provalnički alat. Osumnjičili su ga za krađu i uhitili, a uskoro su se počeli pojavljivati dokazi koji su ga povezivali s napadima na žene pa i ubojstvima. Zbog toga je bio osuđen na kaznu od jedne do 15 godina zatvora. Istodobno su se pojavljivali dokazi koji su ga povezivali i s ubojstvima u drugim državama, a 1977. godine iskoristio je to što su ga vozili na drugo suđenje da pobjegne.

U transportu nije bio vezan, pa je iskočio kroz prozor, a u bijegu je bio šest dana prije no što je uhićen. Iako je nakon toga stavljen pod pojačani nadzor, ipak je nekoliko mjeseci kasnije uspio ponovo pobjeći, i to kroz otvor na stropu svoje ćelije. Zatvorske vlasti njegov bijeg nisu primijetile 20 sati, a on je pobjegao na Floridu, gdje je prije no što je u veljači 1978. uhićen napao pet djevojaka, pri čemu je tri ubio, a dvije su uspjele preživjeti strahote koje im je počinio. Na jednom od mjesta napada ostala je Bundyjeva fantomka, a uhićen je malo nakon tih napada jer je vozio ukradenu – bubu.

VIDEO Koje su turske serije bile najgledanije?