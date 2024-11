Moldavski dužnosnik optužio Rusiju za 'golemo miješanje' u izbore, Moskva demantirala

Moldavske vlasti svjedoče "golemom miješanju" Rusije u drugom krugu predsjedničkih izbora, rekao Stanislav Secrieru, savjetnik predsjednice za nacionalnu sigurnost. Aktualna proeuropska predsjednica Maia Sandu natječe se za drugi mandat, ali nije uspjela osigurati apsolutnu većinu u prvom krugu glasanja prije dva tjedna. "Nastojanja s velikim potencijalom da se izokrene ishod (izbora)", napisao je Secrieru na X-u govoreći o navodnom ruskom miješanju.

Predsjednica na odlasku, koja se otrgnula od zagrljaja Moskve i ubrzala približavanje svoje zemlje Europskoj uniji, sučeljava se u drugom krugu s Alexandrom Stoianoglom, bivšim glavnim državnim odvjetnikom i kandidatom tradicionalno snažne Socijalističke stranke proruskog bivšeg predsjednika Igora Dodona.

Pedesetdvogodišnja Sandu osvojila je prije dva tjedna u prvom krugu izbora 42,45 posto glasova, predvodeći među ukupno 11 kandidata. Stoianoglo je bio na drugom mjestu s 25,98 posto glasova. Unatoč znatnoj razlici između Sandu i Stoianogla, ishod drugog kruga glasanja u nedjelju smatra se neizvjesnim. Prije dva tjedna je Sandu zakazala referendum o unošenju orijentacije te zemlje prema EU-u u ustav koji je jedva prošao.

Policija je pokušala suzbiti kupovinu glasova, strategiju koju je prvom krugu, kako tvrde vlasti, primijenio odbjegli proruski oligarh Ilan Shor. Rusija odbacuje optužbe za miješanje u izbore u Moldaviji, a Shor također negira bilo kakve nedopuštene radnje. On živi u Rusiji i otvoreno je pozivao ljude putem društvenih mreža da glasaju protiv Sandu, obećavši im isplatu ako slijede njegove naputke. Sandu tvrdi da je miješanje u prvi krug izbora utjecalo na konačni rezultat te da je Shor sve učinio da kupi glasove 300.000 ljudi, što je više od 10 posto stanovništva te zemlje.

We’re seeing massive interference by Russia in our electoral process as Moldovans vote in the presidential runoff today—an effort with high potential to distort the outcome. Authorities are on high alert. Thread with instances of meddling, which I'll be updating in real time ⬇️