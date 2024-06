MOL ne mijenja uspješni tim, DORH traži pomoć za arbitražu

Mađarski MOL će u trećoj po redu arbitraži, nakon one u Ženevi koju su dobili, te u Washingtonu, za koju su također smatrali da su bili uspješni u najvažnijim dijelovima, zastupati odvjetnički tim s kojim su radili i ranije i kojim su zadovoljni. Riječ je o odvjetničkim društvima Dechert i Queritius. Dechertov tim čine Arif Ali (partner u uredu u Washingtonu), Alexandre de Gramont (partner, Washington), David Attanasio (odvjetnik, Washington), Michael Losco (suradnik, New York) i Kai-Chieh Chan (suradnik, Pariz).

Hrvatska je Vlada pak kazala da će, kao što je i zakonska obveza, u ovom arbitražnom postupku Hrvatsku zastupati DORH , koji će u suradnji sa svim drugim državnim tijelima poduzeti sve mjere radi zaštite interesa Republike Hrvatske. DORH je pak na svojim stranicama objavio poziv za iskazivanje interesa za zastupanje Hrvatske i za to dao rok od samo dva dana, no do sad nisu objavili tko se prijavio. Na arbitraži u Ženevi, podsjetimo, Hrvatsku su zastupali Luka Mišetić, Stephan Anway, David Alexander, Rostislav Pekar, David Alexander, Stephan Adell, Lenka Abelovská, Eva Cibulková iz američke odvjetničke kuće Squire Patton Boggs, koja je tijekom godina postala stalna klijentica hrvatskih vlada. Bila je angažirana na slučajevima na Međunarodnom sudu za ratne zločine u Haagu, a kasnije i kao lobistička kompanija u SAD-u.

DORH je u svojoj objavi naveo da interes mogu iskazati “odvjetnici i odvjetnička društva koji imaju iskustva u zastupanju država u međunarodnim investicijskim arbitražama te koji pravovremeno iskažu interes za zastupanje Republike Hrvatske u gore naznačenom predmetu bit će pozvani da u kratkom roku dostave ponudu za zastupanje. U e-poruci u kojoj se iskazuje interes dovoljno je navesti da se iskazuje interes za zastupanje Republike Hrvatske u predmetu MOL – RH.” Nadalje kažu kako će nakon zaprimanja iskazanog interesa uputiti poziv za dostavu ponude. – Ponuda mora sadržavati strategiju zastupanja, financijsku ponudu i reference u odnosu na iskustvo članova predloženoga tima za zastupanje i odvjetničkog ureda ili odvjetničkog društva. Poziv za dostavu ponude sadržavat će detaljnije podatke o predmetu spora – ističu.

Mađarski MOL prošlog je tjedna objavio da je pokrenuo arbitražu protiv Hrvatske zbog mjera nametnutih tržištu plina 2022. i 2023. godine, koje se odnose na obvezu Ine da domaći plin po nižim cijenama od tržišnih prodaje Hrvatskoj elektroprivredi (HEP). “MOL potvrđuje da je pokrenuo arbitražu protiv Republike Hrvatske zbog nadoknade štete proizašle iz mjera koje je Hrvatska nametnula tržištu plina 2022. i 2023. Te su mjere prisilile Inu da domaći plin prodaje za maleni dio poštene tržišne cijene HEP -u, koji je u potpunom državnom vlasništvu.” Arbitraža je pokrenuta pred Međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova (ICSID) u Washingtonu.

Iz hrvatske Vlade su pak kazali kako su u vrijeme najveće energetske krize poduzimali mjere za sigurnost opskrbe plinom građana, prije svega kućanstava i drugih zaštićenih kupaca, u skladu sa zakonskim odredbama, odlukom Kriznog tima o proglašenju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske, a na temelju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom.

– Podsjećamo da je u tom razdoblju zbog izvanrednog rasta cijena plina na tržištu za više od 122.000 krajnjih kupaca iz kategorije kućanstvo i više od 9000 kupaca iz kategorije izvan kućanstva, među kojima je veliki broj zaštićenih kupaca poput škola, dječjih vrtića i bolnica prijetila situacija da ostanu bez ugovora o opskrbi plinom. Slijedom navedenog Vlada je donosila mjere privremenog karaktera, kako bi osigurala opskrbu, uključujući i kroz korištenje plina iz domaće proizvodnje. U ovom postupku Republika Hrvatska će pokazati da su sve mjere koje su nadležna državna tijela poduzela utemeljene na propisima i u skladu s međunarodnopravnim obvezama države – ustvrdili su iz Vlade.

