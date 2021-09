Mnogo je teorija zavjere o 11. rujnu, gorivo su im dali i neki dokumentarni filmovi

Kako avion izrađen od laganog metala može probiti beton i čelik? Kako temperatura nakon zapaljenja kerozina može rastaliti čelik? Zašto nitko ne piše o tome da se na usporenim snimkama rušenja Blizanaca vide manje eksplozije koje dokazuju kontrolirano urušavanje eksplozivom? Zašto se šuti o novoj svjetskoj vladi i moćnim financijski interesima koji stoje iza terorističkih napada? Američka vojska srušila je avion na Letu 93. Neboderi su srušeni supertermitima koje ima vojska... Nakon napada na SAD 2001. teoretičari zavjera dobili su materijal za razvlačenje. Neki su na teorijama zavjera i dobro zaradili, poput radijskog voditelja Alexa Jonesa koji je, osim što je u svojim emisijama ponavljao da je istina koju plasira vlast zapravo laž, ugostio i Andreasa von Bülowa, bivšeg njemačkog ministra i stručnjaka za tajne službe.

Jedino putovnica cijela

Taj socijaldemokrat objavio je knjigu “CIA i 11. rujna – međunarodni terorizam i uloga tajnih službi” u kojoj piše da je Bushova vlada munjevitom brzinom kao odgovorne organizatore tih napada identificirala Osamu bin Ladena iz Afganistana i njegovu globalnu terorističku skupinu Al- Qa’idu, iako je tvrdila da je prije 11. rujna malo znala o približavanju opasnosti od terorističkog napada. “Počinitelji napada od 11. rujna uspjeli su, naoko bez poteškoća, nadmudriti civilni i vojni nadzor američkog kontinenta i na puna dva sata onesposobiti sve protumjere. Zadobiti četiri golema putnička zrakoplova pod svoju vlast za manje od jednog sata i uspjeti ih, svojim ograničenim aeronavigacijskim sposobnostima i pri iznimno velikoj brzini, usmjeriti točno u cilj – to graniči s umijećem čarobnjaštva”, piše von Bülow.

Govori i o tome da su 19-orica pilota samoubojica prije napada vođena kroz SAD kako bi ih se kasnije moglo otvoreno optužiti kao počinitelje. Navodi da je vojnu intervenciju u Afganistanu SAD objavio vladama Indije i Pakistana i prije 11. rujna. A onda je, tvrdi, “hajka na navodnog vođu terorista Osamu bin Ladena i progom talibanske vlade koja ga je štitila poslužila kao opravdanje za ratne akcije američkih i savezničkih snaga u toj dalekoj zemlji, iznimno važnoj za kasniju projekciju moći u smjeru Kine, Indije i Pakistana”. Von Bülow iznosi i teoriju prema kojoj je zgrada broj sedam Svjetskog trgovačkog centra poslužila kao centar za daljinsko upravljanje otetim zrakoplovima koji su usmjereni u nebodere poput navođenih raketa. Zgrada broj sedam također se urušila iako se nijedan zrakoplov u nju nije zaletio. Nadalje, kako to, pita on, da je Boeing 747 pogodio samo prizemlje Pentagona, a s obzirom na veličinu zrakopolova i visinu od 13,6 metara, morala su biti pogođena najmanje dva kata? Podsjeća i na izjave profesora građevinarstva Romera iz Novog Meksika koji je rekao da se takvo urušavanje zgrada, kakvo je vidio na snimkama pada tornjeva, moglo izazvati samo s pomoću određenih vrsta eksploziva koji se koriste za ciljano rušenje starih zgrada. No Romero je u roku od desetak dana promijenio mišljenje i sve okrenuo na službenu verziju događaja. Von Bülow se pita zašto. Spominje i neoštećenu putovnicu Muhameda Ate, pronađenu osam uličnih blokova od kompleksa nebodera WTC-a. Sve je bilo pretvoreno u prah, samo se putovnica nekako uspjela “katapultirati iz zrakopolova i potpuno neoštećena dospjeti u ruke obavještajaca”. Nabrojio je na desetke takvih “nelogičnosti” i vjeruje da su u sve upletene tajne službe, te da tragovi vode do CIA-e. Neki spominju i izraelski Mossad.

Novinar Thierry Meyssan također je bio direktan. U knjizi o 11. rujna 2001. znakovita naslova “Velika obmana” tvrdi da se nikakav zrakoplov nije obrušio na Pentagon. Objavio je razne prepiske i dokumente koji ostavljaju prostor za sumnju da su napadi 11. rujna bili naručeni iz unutrašnjosti američkog državnog aparata.

Nafta, oružje, novac

Kako to, pita, da su teroristi bili naoružani samo hladnim oružjem? Teško je pojmljivo, piše, da je tajni naručitelj napada propustio nabaviti vatreno oružje, tim više što je kontrolu u zračnim lukama lakše proći sa sintetskim pištoljima nego s metalnim noževima. No noževi, piše, navode na zaključak da su otmičari svi redom Arapi i da vole klati svoje žrtve. I on je pobornik teorije da su zrakoplovi signalno navođeni jer mu je teško povjerovati u to da su teroristi uspjeli izvesti tako složene manevre kakvi bi namučili i iskusne profesionalne pilote. Gorivo su teoretičarima zavjere dali i neki dokumentarni filmovi.

Jedan od njih je svakako “Fahrenheit 9/11” tada vrlo popularnog Michaela Moorea, koji je obradio temu o vezama između obitelji Bush i Bin Laden. To je dodatno raspirilo maštu svima koji su i danas uvjereni da iza napada stoji Bushova administracija kojoj se ratovalo u Afganistanu i Iraku. Naravno, tu su i nezaobilazne nafta i prodaja oružja. Novac, dakle. Uz kontrolu stanovništva ograničenjem ljudskih prava i sloboda.