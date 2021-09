Je li Osama bin Laden pobijedio? Talibani su se vratili na vlast

Nema sumnje da je teroristički napad 11. rujna na Svjetski trgovinski centar i Pentagon promijenio svijet te doveo do mnogih teorija o načinu izvođenja napada; od toga da su sami Amerikanci to učinili kako bi imali povod i opravdanje za napad na Afganistan i Irak pa do toga da su napad izveli Izraelci kako bi Ameriku natjerali da napadne Afganistan i Bliski istok. Međutim, prema mišljenju analitičara, tadašnji vođa Al-Qai’de, Osama bin Laden napao je SAD s ciljem da pokaže da može udariti u centar američke moći Pentagon i WTC i kako bi Afganistan pretvorio u močvaru za Amerikance i NATO.