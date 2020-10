Mnogima nejasna odluka o skraćivanju samoizolacije, na terenu nema odgovora

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove kriterije za testiranje na SARS-CoV-2, prekid izolacije i karantenu.

- Prema odluci Ekspertne skupine Kriznog stožera MZ-a, samoizolacija osobe koja je bliski kontakt oboljele osobe od COVID-19 skraćuje se s 14 na 10 dana. Iznimka su osobe koje rade u ustanovama za smještaj i boravak starijih i teško bolesnih odraslih osoba i osoba s invaliditetom, u kojih karantena traje 14 dana, stoji u odluci.

Međutim, skraćivanje izolacije s 14 na 10 dana izazvalo je brojne komentare građana koji na terenu ne mogu dobiti pravu i točnu informaciju.

- Zvala sam broj 113, epidemiologe, liječnike i ne znam koga sve, ali nitko ne zna ništa konkretnije reći. Nitko mi je znao reći znači li ovo skraćivanje samoizolacije za 4 dana i za osobe koje su ranije završile u samoizolaciji ili se to samo odnosi na one koji su u samoizolaciji od danas, rekla nam je ova Vukovarka.

Dodaje i kako je tih 4 dan puno ne samo radi same samoizolacije nego i radi bolovanja. Pita se i je li moguće da danas, u 21 stoljeću, ne postoji informatičar koji taj problem može riješiti jednim klikom miša nego se sve mora raditi ručno, a da pri tome nitko im ne može dati punu informaciju.

- Na 113 su mi rekli da to može potrajati. To znači da su kažnjeni svi oni koji su do jučer uneseni kao kontakti I koji su u samoizolaciji odgovorno. Virus je isti, a ovo je diskriminacija. Kako biti odgovoran kada oni sami nisu odgovorni i ne drže do svojih odluka, istaknula je ova Vukovarka.

