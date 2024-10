Mlikota: Na Vinskoj akademiji pada se samo ponekad u podrumima

"Vino je puno neslućenih slasti, vino je ono što nas čini rasti. U vinu sunce svakog dana sviće, vino je piće, iće i biće." Stihovi su to iz pjesme akademika Luke Paljetka koje je na proslavi 20. obljetnice Visoke vinske akademije u Slavonskom Brodu recitirao Vedran Mlikota. Popularni glumac i veliki zaljubljenik u vino već je 17 godina "zaštitno lice" ove udruge, osnovane radi promicanja i očuvanja autohtonog i kvalitetnog načina pijenja vina i uživanja u blagodatima vina. Kako je istaknuo, "pravog" akademika Paljetka vinska bi akademija, da je poživio, sigurno pozvala da bude njezin član, a on bi taj poziv, uvjeren je, prihvatio.

Poseban odnos

Poseban odnos akademije s Mlikotom i Zagvozdom započeo je kada im je, nakon nekoliko uspješno održanih martinjskih zabava, ponestalo ideja za kumove, a željeli su atraktivna i zvučna lica. Tada se na TV-u prikazivala serija "Naši i vaši" u kojoj je jednu od glavnih uloga igrao i Vedran. Na "rektoratu", na kojemu je glavna tema bila sljedeća zabava, netko je spomenuo Mlikotu. Napustili su sastanak i pokušali pronaći osobu koja ih može povezati s glumcem, a pošlo im je to za rukom preko poznatoga hrvatskog kulenara i velikog Mlikotina prijatelja Tomislava Galovića. Već u proljeće 2007. Vedran je bio u Slavonskom Brodu, kada su dogovorili sve detalje oko njegova kumstva na njihovoj martinjskoj zabavi, a dvije godine poslije Brođani su gostovali na Mlikotinim kazališnim susretima "Glumci u Zagvozdu".

Od tada pa sve do danas Mlikota im svake godine pomaže oko odabira kumova, a i sam je preuzeo ulogu "biskupa" na njihovim zabavama. Mlikota kaže kako mu je bila velika čast bila što ga je nakon Dragutina Tadijanovića i Ive Gregurevića akademija pozvala za kuma. Poznato je da se kumstvo ne odbija. Kada je upoznao neke od osnivača akademije, s radošću je pristao. A poslije je, kaže, bilo toliko priča, zanimljivih situacija i anegdota da se to ne da prepričati. Tada mu nije bilo jasno zašto su izabrali baš njega, ali danas jest.

– Nakon svih ovih silnih druženja i svega što smo zajedno prošli, jasno mi je da to nije moglo biti drukčije. To je kao kad se dvoje ljudi sretne i među njima plane ljubav. Kada klikne, kada zaiskri. Tako je i među nama zaiskrilo. Mi smo se mogli jednostavno ne prepoznati, proći jedni pored drugih, ali to se nije dogodilo. Moja je velika sreća što vas nisam mimoišao i beskrajno se ponosim time. Sve ovo što smo zajedno prošli veže nas i vezat će nas još dugi niz godina – rekao je Mlikota.

Prema njegovim riječima, Vinska akademija u Zagvozdu napravila je jednu od najvećih slavonski fešti na festivalu. Usred ljeta topili su se čvarci, pekli odojci i šarani na rašljama, radile poderane gaće, svirali tamburaši. On to, kaže, nikakvim novcem ne bi mogao platiti. To je duhovna vrijednost koja se prepoznaje, cijeli smisao ove priče i zajedničkih stvari koje vole, a to su vino, dobri ljudi, dobra druženja, atmosfera, putovanja.

– Nema se tu što puno objašnjavati. U priči o ljudima uključenim u Visoku vinsku akademiju postoje tri vrlo važne stvari, a to su edukacija, putovanje i druženje. U edukaciji, putovanju i druženju najviše se uči. Može se učiti i lijepe i ružne stvari, ali ja sam u svom druženju s akademijom u ovih 17 godina učio i naučio samo lijepe stvari – rekao je Mlikota.

Kum, ministrant, biskup...

Kada dolazi u Brod, među svoje prijatelje i vinske kumove, Mlikota voli reći da se osjeća kao da ide kući. Doista, taj grad je njegov drugi dom. – U svim institucijama, tvrtkama, manjim ili većim, uvijek se događaju usponi i padovi. Na Visokoj vinskoj akademiji padovi su se dogodili samo ponekad u podrumima, kada je bilo previše vina. A otkad ja znam njih i otkad postoji akademija, ona u svim segmentima ide samo uzbrdo – poručio je glumac.

U povodu 20. obljetnice Visoke vinske akademije u Slavonskom Brodu promovirana je i velika, bogato ilustrirana monografija, čiji je urednik Branko Penić istaknuo kako je 2007. godina bila prijelomna u životu akademije. Naime, upravo te godine započela je ozbiljna suradnja između Mlikote i Vinske akademije, koja je prerasla u prijateljstvo. – Od te 2007. Mlikota se neprestano pojavljuje u svim događanjima akademije. On je pozitivni začin koji je bio za sve. Bilo da je u ulozi vinskog kuma, asistenta, ministranta ili visokog biskupa, tu je. Bio je na svim događanjima i uvijek je ostavio dobar pečat – rekao je Penić.

