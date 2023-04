Mladić osumnjičen za objavu obavještajnih dokumenata pred sudom u Bostonu

Dvadesetjednogodišnji pripadnik Nacionalne garde zračnih snaga, kojeg se sumnjiči da je na internetu objavio povjerljive vojnoobavještajne dokumente, pojavio se u petak pred saveznim sucem u Bostonu kako bi se suočio s optužbama da je nezakonito uklonio i zadržao povjerljive dokumente. Jack Douglas Teixeira iz North Dightona, Massachusettsa, kojeg je uhitila skupina teško naoružanih FBI agenata u njegovu domu u četvrtak, pojavio se na saveznom sudu noseći kombinezon smeđe kaki boje.

Na saslušanju, glavna savezna tužiteljica za nacionalnu sigurnost u Bostonu, Nadine Pellegrini, rekla je da se Teixeiru pritvori do početka suđenja, dok je saslušanje o pritvoru zakazano za srijedu. Povjerljivi dokumenti koji se nalaze u središtu istrage objavljeni su na društvenoj mreži Discord u ožujku ili čak ranije, no vijesti o njihovom postojanju nisu se pojavile dok o tome nije izvijestio New York Times prošli tjedan. Vjeruje se da je to najozbiljniji sigurnosni propust otkako je više od 700.000 dokumenata, video snimki i diplomatskih podataka objavljeno 2010. na WikiLeaksu.

U slučaju WikiLeaksa, zviždačica Chelsea Manning osuđena je na 35 godina zatvora. Demokratski predsjednik Barack Obama smanjio joj je kaznu na sedam godina. SAD se još bori za izručenje osnivača WikiLeaksa Juliana Assangea iz Londona u vezi curenja informacija 2010. Američki dužnosnici još procjenjuju razmjere štete od curenja dokumenata, među kojima su bili dokumenti o slabostima ukrajinske vojske, koji su među ostalim osramotili Washington jer su otkrili da špijunira svoje saveznike.

U kaznenoj prijavi objavljenoj u petak, Teixeiru se tereti da je nezakonito kopirao i zadržavao obavještajne obrambene dokumente. Za svako kazneno djelo može dobiti do 10 godina zatvora. Također je optužen za još jedno kazneno djelo, prema kojemu je zločin da zaposlenik SAD-a svjesno uklanja povjerljive dokumente na neovlaštenu lokaciju. U prisezi, FBI agent je rekao da je Teixeira imao pristup visoko povjerljivim sigurnosnim podacima od 2021. godine i da je održavao pristup osjetljivom pretincu drugih visoko povjerljivih programa.

