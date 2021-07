Mladi par iz Njemačke do 30-te godine želi imati milijun eura. Već su uštedjeli 100.000 eura

Mladi par iz Njemačke postavio si je cilj da s 30 godina postanu milijunaši. Kako bi to ostvarili, svakog mjeseca ulažu 1.500 eura u "Exchange Traded Fund", fond koji, za razliku od trgovanja dionicama ili drugim financijskim imovinama, može obuhvaćati velik broj tržišta i financijskih instrumenata.

Dominik i Jessica Fuchs imaju 24 i 22 godine, zajedno su sedam godina a u braku su nekoliko tjedana. Dok drugi u njihovoj dobi još uvijek studiraju, odlaze na zabave i zarađuju prvu plaću, dvoje Nijemaca slijede potpuno različite ciljeve. Zajedno su uštedjeli gotovo 100.000 eura, prenosi Fenix magazin.

Niti jedno od njih dvoje nije iz bogate obitelji, a imaju i obične poslove. Dominik radi kao savjetnik za usluge u autosalonu, Jessica je medicinska sestra. Zajedno, par mjesečno zarađuje 5.200 eura neto. Da bi postigli svoj cilj, svaki mjesec ulažu 1.500 eura u tri različita ETF-a.

Njih dvoje vole svoje poslove. Kao medicinska sestra, Jessica trenutačno provodi daljnju obuku u intenzivnoj njezi i anesteziji. Definitivno ne želi odustati od svog posla, čak iako bi u dogledno vrijeme mogla dati otkaz zbog visokih ulaganja i ušteđevine. Dominik (24) počeo se školovati za automehaničarskog tehničara, a trenutnačno radi kao savjetnik za usluge u autosalonu. To je klasičan posao s punim radnim vremenom od 9 do 18 sati. I on bi želio nastaviti raditi i stvarati karijeru.

Štedjeti su počeli prije tri godine. Dominik je tražio posao s većom plaćom i počeo se baviti temom ulaganja. Nakon toga Jessica i Dominik prvo su uložili 2.000 eura u tri različita ETF-a i svaki mjesec uložili još 1.500 eura u taj portfelj.

“Ne trošimo novac na pušenje ili zabave”

“Ovom strategijom i visokom stopom štednje uspjeli smo povećati vrijednost našeg kapitala na preko 70.000 eura. Ta ulaganja bila su moguća samo zato što smo u to vrijeme još živjeli zajedno i nismo imali puno troškova” objašnjava Dominik.

Štednja paru nije bila teška u svakodnevnom životu. “Ne trošimo novac na cigarete, zabave ili slično. Naše aktivnosti u slobodno vrijeme obično su ograničene na stvari koje koštaju malo novca. Ne zato što smo opsjednuti štednjom novca, već zato što jednostavno to ne trebamo da bi bili sretni“, kaže Dominik.

Par također stavlja još 1.200 eura na zasebni tekući račun svakog mjeseca. “Taj novac koristimo za spontana ulaganja ili za veće privatne troškove poput odmora ili novog automobila”, objašnjava Jessica. Iznosi na računu korišteni su, na primjer, za preseljenje u trosobni stan u Kehlu (Baden-Württemberg) ili za vjenčanje.