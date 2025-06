Vučić o hrvatskoj vojsci: 'To je fantastično snažna armija, regionalna sila, izvanredno dobro organizirana...'

Srbija mora podignuti razinu svojih obrambenih sposobnosti jer u svijetu imamo situaciju da ne postoje ni pravo ni pravda niti pravila, izjavio je u ponedjeljak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, ustvrdivši da bi se Srbija sad mogla suprotstaviti i najsnažnijem agresoru.

Vučić je poslije sjednice proširenog kolegija načelnika Glavnog stožera Vojske Srbije (GS VS) istaknuo da po novoj doktrini VS mora bisti "neusporedivo snažnija", te da je u posljednjih godinu dana mnogo toga učinjeno u modernizacije armije."Sve ovo radimo zbog građana Srbije. Nije to pitanje taštine država tko je snažniji, već je to pitanje najviših interesa građana Srbije da budu zaštićeni i sigurni", rekao je Vučić.

"Mi smo u posljednjih 10 godina, napose u posljednju godinu, mnogo napravili na modernizaciji vojske", ustvrdio je Vučić, rekavši da ne može "detaljnije jer je riječ o povjerljivim stvarima". Ocijenio da članstvo u UN-a i zajamčen teritorijalni integritet "više ne znači ništa zahvaljujući ponašanju velikih sila koje načela poštuju prema potrebi i kad im padne na pamet izmišljaju nova". Odgovarajući na pitanje RTS-a o ponovnom uvođenju vojnog roka, Vučić je rekao da se od toga nije odustalo, ali se trenutno radi na poboljšanju uvjeta za profesionalne vojnike.

"Vratit ćemo redovan vojni rok, ali hoćemo da profesionalci u međuvremenu budu što je moguće snažniji i da što je moguće jače popunimo naše postrojbe", rekao je Vučić. Dodao je da će VS "prvi puta imati više od 85 posto popunjenosti" specijalnih postrojbi.

Po njegovoj ocjeni, Vojska Srbije u ovom je trenutku opskrbljena i naprednim tehnologijama. "Kada bi zemlja bila napadnuta kao 1999. godine (u vrijeme NATO bombardiranja), mogla bi pružiti nesuporedivo snažniji otpor nego tada, čak i apsolutno odvraćajući i najsnažnijeg agresora", ustvrdio je predsjednik Srbije te je dodao kako će srpska javnost moći vidjeti snagu vojske na paradi koju planiraju za rujan. Istaknuo je da je s vojnim paradama prva počela Hrvatska.

"Nije to krenulo od nas. Na 30. godišnjicu zločina počinjenog protiv srpskog naroda u Krajini, Hrvatska organizira paradu. Najmoćniju u regiji do sada. Ta parada, koliko sam shvatio, pokazat će svu moć i snagu hrvatskog oružja i oruđa, koja je ogromna. To je fantastično snažna armija. Izuzetno snažna armija. Po oklopnim vozilima na kotačima – regionalna sila. U mnogim segmentima regionalna sila. Izvanredno dobro organizirana. Izvanredno stručnih ljudi. U svim segmentima dobra popunjenost osim u ljudstvu, ali zato idu na redovno služenje vojnog roka. Izuzetna snaga, izuzetna sila. I vidjet ćemo što će 5. moći pokazati. Uz sve poštovanje, naše je da to gledamo", kazao je Vučić.