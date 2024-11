Mladi Jastreb: To je bilo svjetsko čudo, a što se tiče današnjim previranja, još se učimo demokraciji

Branko Borković bio je zapovjednik obrane Vukovara, a otkako je kolone vukovarskim ulicama stradanja, on je u njoj. - Vukovar je temelj moderne hrvatske države, svi oni koji pokušavaju raditi bilo što u drugome smjeru, padaju na ovome, kada se dođe tih dana oko 18. studenog u Vukovar. Raduje me što je puno mladih, što puno roditelja dovodi svoju djecu, još kad bi sukladno tome i gradili viziju Hrvatske, bilo bi ljepše svima nama - kaže Borković, poznat po ratnom nadimku Mladi Jastreb. Kada se osvrne 33 godine unatrag, ne bi promijenio apsolutno ništa, "niti jedan zarez".

- Prema onom što smo imali i što smo učinili, to je svjetsko čudo. Onako mali broj ljudi, ali odlučnih, mladih, s nikakvim naoružanjem, to je u vojnim analima praktički skoro nemoguća misija, to se u povijesti naroda, bilo kojeg, može samo jednom dogoditi. Moram napraviti jednu digresiju, u ono smo vrijeme imali i hrane, i vode, i odjeće, i svega, ali nismo imali oružja. Danas imamo oružja u izobilju, ali nažalost, pitanje je bismo li imali što jesti. To je možda zabrinjavajuća stvar, koliko smo samodostatni kao narod da možemo danas ponoviti Vukovar - dodaje Borković.

Što se tiče političkih previranja, u čijem je fokusu često Vukovar, on smatra kako se još uvijek svi učimo demokraciji. - Politička previranja ne bi trebala biti osobnog, nego više ideološkog karaktera, u borbi za bolje. Isto tako, nakon utakmice treba sjesti za stol i razgovarati, što se kod nas često zaboravlja, i poseže se za udarcima ispod koljena. Nadam se da će se mladi izdići iznad toga i dati nam šansu u izgradnji bolje budućnosti - poručio je Branko Borković.