Mještanka Šarengrada spasila turiste od pljuska: Skoro su se rasplakali zbog juhe

Za vrijeme jučerašnjeg nevremena koje je zahvatilo veći dio Hrvatske, na vrata Dinke Juričić iz Šarengrada pozvonilo je dvoje mokrih, promrzlih turista na biciklima. Dinka nije dvojila ni sekunde već ih je odmah prihvatila u kuću uz dobar obrok i topli krevet, a cijeli je susret opisala na Facebooku.

"Sinoć, kad je najgore pljuštalo i grmjelo, na kapiji nam je pozvonilo dvoje biciklista. Cura i dečko, blijedi kao krpe, mokri do kože, pothlađeni, jedva punoljetni. Pitaju smiju li bicikle sa stvarima spremiti pod nadstrešnicu, a u čardaku, na suhom, razapeti šator" opisala je svoj prvi susret s njima.

"Ne smiju. Ni govora! Smjestili smo bicikle u kuću, a njih sam poslala da se istuširaju u vrućoj vodi i obuku suhu odjeću. Za to vrijeme sam im ugrijala ručak pripremljen za kajakaše (oni na kraju nisu ni stigli: u Opatovcu - na pola puta od Vukovara do Šarengrada - zbog nevremena su morali odustati). Ta su se jadna djeca skoro rasplakala od sreće dok su jela vrelu domaću pileću juhicu s griz knedlama... i palačinke na kraju" rekla je ova brižna žena.

"Putuju od Njemačke do Istanbula. Na tom su putu noćas prvi put spavali u krevetu. Presretna sam kad mogu pomoći nomadima. Uvijek kad učinim nešto za njih, zahvalno pomislim da će tako isto, negdje daleko u svijetu, neka druga mama pomoći i mojoj djeci" zaključila je Dinka.

A priča je dobila i epilog sljedećeg jutra.

"Moji putnici namjernici ipak su jutros nastavili put. Pogledali su vaše komentare i rekli da vas sve pozdravim. Pitali su me mogu li svima reći da biciklisti u Šarengradu mogu besplatno prespavati ako ih uhvati nevrijeme. Mogu. Rekli su mi da će o tome napraviti obavijest za podunavski dio rute Eurovelo 6 (od Atlantskog oceana do Crnog mora): veliko srce i u njemu ikonica bicikla i broj 1306. (Šarengrad je 1306 km udaljen od ušća Dunava u Crno more.)

Volim ljude koji zavole Šarengrad" napisala je Dinka, uveselivši tisuće korisnika društvenih mreža koji su podijelili njenu priču.

