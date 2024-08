Divlja svinja napala čovjeka pred kućom: 'Lopud je za njih raj i više se ničega ne boje'

Posljednjih nekoliko godina iz raznih gradova diljem zemlje svako toliko dolaze dojave o divljim svinjama u blizini prometnica i kuća. Problem se pojavio i na dubrovačkom području, a sada je na Lopudu zabilježen i napad divljih svinja na čovjeka. Posebno zabrinjava što je Talijan koji na otoku boravi dugi niz godina napadnut na stepenicama kuće.

"Napadnut sam u večernjim satima i srećom da sam to bio ja, a ne neko dijete, strah me da bi posljedice bile ozbiljnije. Na otoku boravim dugo godina i s divljim svinjama imamo problem zadnjih 7 - 8 godina. Mišljenja sam kako je divljih svinja na otoku jako puno i da se brzo razmnožavaju i nitko ih ne lovi. Lopud je za njih raj jer se nalaze na otoku i samo se razmnožavaju" kazao je za Dubrovački vjesnik Toto Bergamo Rossi, napominjući da se u drugim europskim zemljama divlje svinje izlovljavaju.

Kada se u večernjim satima vraćao u kuću, na sredini stepenica susreo je divlju svinju koja se na njega zatrčala, pretpostavlja, iz straha. "Prilikom skoka ozlijedila me na predjelu leđa, međutim ništa previše i osjećam se dobro. Najviše me brine što se ovakva situacija može dogodit nekome tko je manje fizički moćan, u tom slučaju posljedice bi bile ozbiljnije" zaključio je Talijan, koji je već nekoliko puta pokušao ukazati na problem vlastima, no do sada nije u tome bio uspješan.

Komentirao je i da vidi da divlje svinje uništavaju usjeve i zadaju muke lokalnom stanovništvu, a nije mu svejedno ni za djecu koja se večerima igraju na ulici. S Rossijem se slaže Petar Brač, koji navodi da su mu divlje svinje samo ove godine uništile 118 "struka" rajčica posađenih 20 metara od kuće. "Prije nekoliko večeri je jedna mala svinja prošla pored mojih nogu, a drugom prilikom sam autom oko 23:00 sati išao po unuka te zatekao divlju svinju kod auta, jednostavno se ne boji ničega" smatra Brač, koji svaku noć ide u kontrolu ograde kako bi smanjio šansu od prodora gladnih životinja.

Lovci za Dubrovački vjesnik objašnjavaju da je situacija kompleksna. Na Lopudu nije dozvoljen lov na divlje svinje, a sve i da je, nije preporučljivo pucati na ženke s mladuncima, dok je pucanje 300 metara od kuća po zakonu zabranjeno. "Beštija je gladna i teško ju je zaustaviti u namjeri i mora negdje provaliti. Bio je pokušaj hajke na Lopudu međutim naišlo se na otpor pojedinaca tako da se o eventualnom novom pokušaju može raspravljati u budućnosti" istaknuli su iz lovačkog društva.

VIDEO Vatrogasci na požarištu