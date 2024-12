Panika oko misterioznih dronova eskalira u SAD-u, vlasti pozivaju na strože zakone: 'Ovo je otišlo predaleko'

Veliki broj misterioznih dronova primijećen je posljednjih tjedana kako lete iznad New Jerseyja i širom istočnog dijela Sjedinjenih Američkih Država, što je izazvalo brojne špekulacije o njihovom podrijetlu i svrsi. Iako vlasti navode da ne postoji neposredna prijetnja za javnu sigurnost, brojni zakonodavci na državnoj i lokalnoj razini pozvali su na uvođenje strožih propisa o upravljanju bespilotnim letjelicama, a čak su tražili i pravo da ih obaraju iz zraka.

Guverner New Jerseyja, Phil Murphy, zajedno s američkim senatorom Andyjem Kimom, pridružili su se "lovu" na dronove, nadajući se da će dobiti odgovore na pitanja o tome tko stoji iza tih neobičnih aktivnosti. FBI, Ministarstvo domovinske sigurnosti, državna policija i druge relevantne agencije trenutno provode istragu u pokušaju razjašnjenja ove situacije. Vlasti su u početku izvijestile da su među prijavljenim viđenjima dronova bili i legalni komercijalni dronovi, dronovi hobista, ali i dronovi u službi zakonodavnih tijela, kao i zrakoplovi, helikopteri, pa čak i zvijezde koje su pogrešno prijavljene kao dronovi, piše Washington Times.

Prema svjedočenjima, do sredine studenog građani su izvijestili o viđenju dronova u raznim područjima New Jerseyja, uključujući i blizinu Picatinny Arsenal, vojnog istraživačkog i proizvodnog objekta, te nad golf terenom predsjednika Donalda Trumpa. Iako su svi izvještaji pomno analizirani, savezne vlasti nisu mogle potvrditi je li riječ o ilegalnim letovima ili pak o legitimnim dronovima koji lete u skladu sa zakonom.

Prema pisanju Washington Times a , Guverner Murphy izjavio je kako je oprema koja je osigurana od strane savezne vlade dala samo ograničene rezultate, a istaknuo je da, iako ta oprema može "mitigirati" dronove, njeno korištenje nije legalno na američkom tlu. Također je pozvao Kongres da državama da veću slobodu u upravljanju dronovima, tvrdeći kako trenutačni zakoni nisu dovoljni za učinkovitu kontrolu ovog fenomena. Zabrinutost zbog moguće zloupotrebe dronova postojala je i na lokalnoj razini, a policija je uputila javnost na opasnost od usmjeravanja lasera prema dronovima, s obzirom na sve učestalije slučajeve u kojima su piloti zrakoplova pogođeni u oči.

An American has finally captured one of these “Drones / Orbs” from the sky. This is what they look like from an airplanes point of view



Filmed over LaGuardia Airport, New York pic.twitter.com/Eumq6uBTql