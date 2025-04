Do kraja tjedna ljetno vrijeme, a onda velika promjena: Temperature će pasti za više od 10 stupnjeva

Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, danju toplo i vrlo toplo. U unutrašnjosti poslijepodne mjestimice umjerena naoblaka. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro umjerena bura, rijetko na udare i jaka, od sredine dana slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 22 i 27 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Sutra pretežno sunčano i uglavnom vrlo toplo. U unutrašnjosti poslijepodne umjeren razvoj oblaka, no većinom suho. Vjetar slab, u gorju i umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 9, na obali od 13 do 18 °C. Najviša dnevna između 23 i 28 °C.

- Sljedećih dana na kopnu pretežno sunčano i još toplije, ali i dalje uz razmjerno svježa jutra, barem u četvrtak i petak. U četvrtak postoji mala vjerojatnost za poneki popodnevni pljusak. U subotu umjerena naoblaka, zapuhat će jugozapadnjak, no još će biti uglavnom suho. Na Jadranu sunčano, toplo i vrlo toplo. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a u četvrtak će još biti i bure, osobito na sjevernom dijelu - prognozirala je za HRT Dunja Plačko-Vršnak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Početak idućeg tjedna donosi promjenu vremena. Prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, od ponedjeljak će temperature naglo pasti i za više od 10 stupnjeva te se očekuje obilna kiša.