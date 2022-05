Ministrica poljoprivrede uručila ugovore za potpore, među kojima su i oni za obnovu nakon potresa

Korisnicima s područja Sisačko-moslavačke županije danas su u Sisku uručeni ugovori iz mjera Programa ruralnog razvoja, među kojima je bio i dio ugovora vezanih uz obnovu poljoprivrednog potencijala nakon potresa.



12 ugovora ukupne vrijednosti četiri milijuna kuna uručila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

„Podsjećam da je Ministarstvo poljoprivrede objavilo do sada tri natječaja za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog katastrofalnim potresom. Prvi je zaključen sa 54 ugovorena projekta, na drugom je do sada ugovoreno je 25 projekata, a za treći natječaj se prijavilo, do sada, 106 potencijalnih korisnika čija je vrijednost projekata veći od 73 milijuna kuna“ – rekla je ministrica prilikom dodjele ugovora dodaši kako je cilj svih tih potpora osnaživanje proizvođača s ovoga područja i u konačnici stvaranje jakog hrvatskog prehrambenog lanca.

Ukupno je iz Programa ruralnog razvoja na području Sisačko-moslavačke županije ugovoreno projekata u vrijednosti više od 1,2 milijarde kuna, od čega je više od milijarde već isplaćeno, a najavljeni su i daljnji natječaji za potpore.

"Natječaje ćemo nastaviti objavljivati sve dok bude interesa. Za one koji neće moći konkurirati, objavit ćemo druge mjere", rekla je ministrica poljoprivrede u Sisku gdje joj je domaćin bio župan Ivan Celjak.

„Nažalsot dio gospodarstava je stradao u potresu i siguran sam da će ove potpore pomoći im u uspostavi normalne proizvodnje, ali i ya izgradnju novih kapaciteta, povećanje obradivih površina i stada. Ovi su ugovori, kao i sve druge do sada provedene aktivnosti tei one koje su pred nama, dokaz da je Sisačko-moslavačka županija prioritet Vlade Republike Hrvatske“ – rekao je župan Celjak.

