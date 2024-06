Milanović: 'Ustav nisam kršio, branim ga od onih koji to rade sustavno'

Predsjednik Republike Zoran Milanović poručio je u srijedu kako tijekom kampanje za parlamentarne izbore Ustav nije kršio, brani ga i štiti 'od onih koji to rade sustavno te u tome uživaju podršku', dok je na upit o kandidaturi na predsjedničkim izborima uzvratio -'sve u svoje vrijeme'.

"Ustavni sud nikada nije reagirao niti hoće na kontinuiranu opstrukciju i namjerno gaženje i rušenje ustavnih odredaba od strane Plenkovića jer ovo je njegova diktatura. Kada je u pitanju obveza suradnje Vlade i predsjednika, koji s Vladom surađuje u oblikovanju i provođenju vanjske politike, postoji korespondencija između Mesića i Sanadera, dvojice ne baš prijatelja, gdje jasno stoji koliko puta ga Sanader traži suglasnost. Dakle, Ustav nisam kršio i branim ga i štitim od onih koji to rade sustavno i u tome uživaju podršku", rekao je Milanović u intervju za Dnevnik HTV-a.

Iz zone komfora, kaže, izlazi već 15 godina te 'kao političar i nije nikada u njoj'. "Zašto se sve ovo dogodilo? Zbog toga što je diktatorskom manirom Plenković na mjesto državnog glavnog odvjetnika, dakle glavnog tamničara u državi, ako stvari tako krenu, nametnuo Turudića", rekao je Milanović. "Taj Plenković je meni na sastanku kada je došao po potpise, pred svjedokom ili svjedocima rekao: 'Što ga nisi ti smijenio?'. Prvo, nisam mogao. Drugo, znači njega je ipak trebalo smijeniti", ustvrdio je Milanović.

Na pitanje očekuje li da će Turudić nešto 'iskopati' o njemu, Milanović je uzvratio kako je njegov život 'toliko dosadan za državnog odvjetnika, ali nije za publiku'. Milanović je kazao i kako se godinama držao krajnje suzdržano u odnosu na svoju bivšu stranku. "Puno suzdržanije nego što je to radila moja prethodnica koja je bila HDZ-ova hostesa", dodao je.

Na pitanje želi li se skroz odmaknuti od SDP-a uoči predsjedničkih izbora uzvratio je kako 'to ne može biti tema ovog razgovora'. Upitan o tome kada će donijeti odluku o kandidaturi i o čemu ona ovisi, kazao je da ovisi o njemu ali i SDP-u kao stranci koja ga je podržavala i njegovom prvom nastupu u pobjedi protiv HDZ-a.

Milanović: Nedostaje nam 4000 vojnika

Govoreći o hrvatskoj vojsci predsjednik RH i vrhovni zapovjednik Milanović ustvrdio je kako se novac troši na neke stvari koje su vidljive, ali nam nedostaje 4000 vojnika u ustroju. Komentirajući tvrdnju ministra obrane Ivana Anušića da je obrambeni budžet od 2016., kada je Milanović prestao biti premijer narastao za 122 posto i iznosi 1,178 milijardi eura, predsjednik Republike je rekao kako je to netočan podatak. "Dakle on treba biti korigiran za inflaciju i za nabavku. To je rast, ali ni blizu toliki koliki se prikazuje", ustvrdio je predsjednik RH.

