Milanović: 'Što je on radio u Americi? Gdje je doktorirao?'; Primorac: '35 godina ste na proračunu, Vi ste nesposoban čovjek!'

Zoran Milanović i Dragan Primorac sučeljavaju se na HRT-u, jedinom sučeljavanju dvojice kandidata u drugom krugu Predsjedničkih izbora 2024.

Sučeljavanje pod vodstvom Branka Nađvinskog i Zrinke Grancarić uživo pratite ovdje. Podijeljeno je u četiri tematska bloka - obrana i nacionalna sigurnost, svjetonazor, ekonomija i demografija te vanjska politika, a svaki blok sadrži po pet pitanja, dok kandidati imaju pravo na po deset replika koje mogu iskoristiti unutar pojedinog bloka.

Uslijed burne rasprave između dvojice kandidata, pale su teške uvrede, posebice one na osobnoj razini. Kandidati su se u više navrata osvrtali na vlastito obrazovanje, karijere i osobne uspjehe. HDZ-ov kandidat Dragan Primorac nije propustio priliku da istakne svoja postignuća u znanosti te svoja poslovna iskustva izvan Hrvatske: - Prvo treba imati partnerske odnose s Amerikom. Ja sam u Americi doma, cijeli život živim, a Zoran Milanović je rekao jednu nevjerojatnu stvar. Kaže da mu nije jasno koja osoba može glasovati za Donalda Trumpa, da on pripada svijetu, probisvijetu. To Amerikanci sad čitaju i gledaju. Kako on može surađivati s predsjednikom najutjecajnije države svijeta? - upitao je Primorac.

-Što je on radio u Americi? Gdje je doktorirao? Je li položio uopće liječnički stručni ispit? Nije. Nije mogao tamo ni specijalizirati jer je pao šest puta na ispitu. Nemojmo se razmetati, odbrusio mu je Milanović.

Atmosfera se zahuktala nakon što je Primorac proglasio Milanovića "neuspješnim". - Vi možete samo sanjati biti na tim mjestima. Vi ste vašu edukaciju završili nakon Pravnog fakulteta. I otišli ste s fakulteta na posao. Radite u državnim službama. 35 godina ste na proračunu hrvatskih ljudi. I kad ste bili kratko u privatnom sektoru, napravili ste nula. Bili ste ispod minimalca. Kako ste mogli preživjeti? Pa dakle, vi ste nesposoban čovjek, gospodine Milanoviću - rekao je.

Nije trebalo dugo da mu Milanović uzvrati udarac. Kad se Primorac osvrnuo na studij forenzike i suradnje s američkim znanstvenicima po pitanju identifikacije posmrtnih ostataka, Milanović je istaknuo kako on uopće nema ovlasti za to. - Dakle, gospodin Primorac, doktor Primorac, naš poznati Nobelovac, nije nikakav sudski medicinar, nije ni patolog, navodno je pedijatar. On nema pristupa ekshumacijama i o tome su govorili, na primjer, Jadranka Kosor koja je bila na svim ekshumacijama od 1997. do 2000. i nakon 2003. dalje. Dakle, ovo je jedna monumentalna laž.

- Vi meni govorite o forenzici. Čovjeku koji je zajedno sa svojim timom, koji je sa svojim američkim kolegama pokrenuo forenzičku DNA identifikaciju. Pet tisuća skeletnih ostataka. Nije istina. Hoćete li odustati od vaše kandidature? Gledajte, tu je sramota kako zaboravljate ovo neprilično - odvratio je Milanoviću Primorac.

Rasprava je dosegla vrhunac uz još nekoliko vrućih Milanovićevih izjava: - Školovao sam se nakon završenog fakulteta na kojem sam bio odličan student, nagrađivan, za razliku od Primorca, koji je bio jedva prosječan i nije se mogao upisati - rekao je Milanović dodavši - Bio sam sjajan učenik u srednjoj školi, ne u strukovnoj u koje je on išao. Ovo je tužan način da idemo dalje s diskusijom, ali je nužan. Dakle, s japajakalom ne možeš drukčije. Nemoguće je drukčije - ponovio je podbadavši - Moja supruga je profesor na fakultetu kojeg Vi niste uspjeli upisati.