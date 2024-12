Milanović se opet oglasio na Facebooku, spomenuo i one koji nisu za njega glasali: 'Ne zamjeram'

"Zahvaljujem svima koji su me podržali, a onima koji nisu to ne zamjeram. Ali, sve pozivam da u drugom krugu izađu na izbore, da izađu u još većem broju i da mi daju taj bokun ljudskog povjerenja. I ja ću učiniti sve da ih ne iznevjerim", oglasio se danas na Facebooku Zoran Milanović, ponavaljajući dijelove govora iz izborne noći. Objavio je i isječak govora.

Milanović je u prvom krugu predsjedničkih izbora 2024., održanim u nedjelju osvojio 49,09 posto glasova, a s njime će u drugi krug Dragan Primorac za kojeg je glasalo 19,35 posto ljudi koji su izašli na izbore. Ukupno je za Milanovića glasalo 797.938 ljudi, a za Primorca 314.663. HDZ je sa svojim kandidatom zabilježio najslabiji rezultat još od izbora na kojem se za HDZ natjecao Andrija Hebrang. U izbornoj noći Milanović je naglasio kako će opet pružiti ruku vladajućima. Jučer je to ponovio: "Pružao sam ruku prije pet godina i učinit ću to opet prema onima koji imaju najveću odgovornost za Hrvatsku, prema Vladi. Ruku pružam jer je svuda oko nas komplicirana situacija, teška i nejasna, mutna i maglovita situacija i da barem oko nekih temeljnih stvari - pitanja rata i mira, slobode, pitanja hrvatske sigurnosti - svi dionici hrvatske politike budu, koliko god je to moguće, na istoj strani", napisao je jučer Milanović.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) potvrdilo je u ponedjeljak objavom potpunih rezultata da će hrvatski predsjednik biti izabran 12. siječnja iduće godine. Milanović je inače danas u Fužinama, gdje će posjetitii tradicionalnu manifestaciju ''Ispraćaj stare i doček Nove godine u podne''.

FOTO Ova dva dječaka idu u drugi izborni krug: Evo kako su Milanović i Primorac izgledali kao djeca