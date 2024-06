Milanović ide po novi mandat na Pantovčaku: Očekujem podršku SDP-a, da me ne pokradu

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na svečanom otvorenju Cravaticum muzeja gdje je dao izjavu za medije. Objavio je kako će se kandidirati za novi mandat predsjednika Republike. Na pitanje kada će objaviti kandidaturu, odgovorio je: 'Evo sad'.

- Očekujem podršku SDP-a, trebat će mi, iz niza razloga, da me ne pokradu. Imam najviše znanja i i iskustva od svih mogućih kandidata, ali to naravno nikad nije presudno, ne mora biti ni sada, to su moji aduti i to je to. Ugodan dan, rekao je Zoran Milanović nakon čega je otišao.

Podsjetimo, Zoran Milanović postao je predsjednik Hrvatske 18. veljače 2020. godine. Inauguracija je održana u uredu predsjednika na Pantovčaku u Zagrebu, umjesto tradicionalne javne ceremonije na Markovom trgu. Milanović je izabran u drugom krugu predsjedničkih izbora 5. siječnja 2020., pobijedivši tadašnju predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović s 52,7% glasova​.