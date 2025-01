Milanovićeva inauguracija na Trgu bana Jelačića? Pojavila se i ta opcija, poznato kad bi mogao prisegnuti

Hrvatski su predsjednici u posljednje 33 godine polagali prisegu na Trgu sv. Marka, između zgrade Sabora, Vlade i Ustavnog suda, a tu je praksu prekinuo Zoran Milanović u svom prvom mandatu, kada je to učinio na Pantovčaku, pred malim brojem državnih dužnosnika, članova obitelji, prijatelja i suradnika.

Inauguraciju za svoj drugi mandat mogao bi, kako neslužbeno doznaje Novi list, obaviti na Trgu sv. Marka ili čak na Trgu bana Jelačića. S obzirom na to da zakonom nije definirano mjesto polaganja prisege, odluka o tome je na predsjedniku RH i njegovu timu. Inače, drugi predsjednički mandat Milanoviću službeno počinje 19. veljače, a on prisegu može položiti i prije 18. veljače, što bi bio krajnji ustavni rok. Novi list doznaje da bi se to moglo dogoditi četiri do pet dana ranije.

Jednako je 2015. postupila Kolinda Grabar-Kitarović. Premda ona u tom trenutku nije bila predsjednica, prisegnula je 15. veljače s tim da joj je 19. veljače bio prvi dan mandata. Ipak, Novi list napominje da još nije odlučeno gdje i kada će se održati druga Milanovićeva inauguracija, a o lokaciji će ovisiti i popis odnosno broj uzvanika.

