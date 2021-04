Milanović na Facebooku podijelio fotografije dva kultna filma i poručio: 'Pa ti biraj'

Predsjednik Zoran Milanović svoje političke neistomišljenike, premijera Andreja Plenkovića, predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića i SDSS-ovca Milorada Pupovca usporedio je s likovima iz filma ''Ružni, prljavi, zli''. Inače, to je film iz 1976. te je jedan od ponajboljih radova talijanske kinematografije u 1970-ima. Film se bavi portretiranjem pojedinaca i kolektiva s društvene margine koji svom članu ne mogu oprostiti to da je došao do novca te se referira na talijanski neorealizam.

Milanović je na svom Facebooku, nakon što ga je Jandroković bocnuo da je Marlon Brando, objavio fotografiju iz filma Divljak (eng. The Wild One). To je odmetnički film ceste iz 1953. s Marlonom Brandom u nezaboravnoj ulozi Johnnyja Stablera, vođe bande i mladog delinkventa, odjevenog u kožnu jaknu na motoru. S druge strane je i fotografija iz filma ''Ružni, prljavi, zli''.

Napisao je samo: "Pa ti biraj."