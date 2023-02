Milanović o zabrani koncerta: 'Mene bole kosti od te muzike, ali pola HDZ-a ih sluša'

Predsjednik Zoran Milanović nakon obilježavanja 29. obljetnice Počasno-zaštitne bojne i Dana vojne kapelanije „Sveti Valentin“ u vojarni „1. hrvatski gardijski zbor“ na Tuškancu komentirao je zabranu turbo-folk koncerata u Puli i Osijeku. Naime, gradonačelnik Pule Filip Zoričić zabranio je da se u pulskom Domu sportova 25. ožujka održi koncert Duška Kulića, Dragana Kojića, Ane Bekute i Zorane Mićanović pa je koncert trebao biti prebačen u Osijek, no osječki gradonačelnik Ivan Radić odmah je to zabranio. Predsjednik Milanović je kazao kako 'ne voli tu glazbu i da mu je uvijek išla na živce'.

- To se iz ljubavi naziva cajkama. Od srca. Ja ne volim tu muziku, nikad je nisam podnosio. Ide mi na živce, bole me kosti od nje. Ja je ne bih branio. Odluka pulskog gradonačelnika je da to ne daju jer će tamo biti cajke. E, sad. Imali smo i koncert Thompsona u Puli prije deset i više godina, pa su isto neki raspravljali o tome. Ali, ne volim tu kulturu isključivanja, ne bih zabranjivao. I dalje imate ljude koji vole gu glazbu, pa pola HDZ-a ih sluša - rekao je predsjednik Milanović.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić jučer je pak objavio kako se koncert neće održati u gradskom prostoru Osijeka. "Motiviran ovom situacijom, svom timu dat ću u zadatak da promisle o kriterijima kojima će se u budućnosti voditi prilikom dogovora sadržaja u javnom prostoru, a koji će biti usklađen s vizijom moderne, urbane srednjoeuropske metropole koju gradimo", rekao je Radić. Istaknuo je da je Osijek srednjoeuropski grad koji ima naglašenu europsku dimenziju, grad koji se intenzivno razvija u pravu slavonsku metropolu, grad koji ima najveću kulturnu manifestaciju Istočne Hrvatske u vidu Osječkog ljeta kulture koja dokazuje kako kultura i umjetnost savršeno pristaju gradu na Dravi.

