Milanović o Plenkovićevoj izjavi: 'Nemam pojma o čemu govori. Predložit ću Dobronića'

Europska birokracija i Bruxelles trebaju biti fleksibilniji u tome kada lijepe naljepnice raznim državama, poručio je predsjednik Zoran Milanović predsjednicima država na 16. sastanku "Skupine Arraiolos" koji se danas održao u Rimu.

- Rekao sam da moje vrijednosti nisu nužno svačije i da nije zdravo da jedna vrsta, u ovom slučaju baš jako liberalno lijeva, koja je dominantna. To je moja, ali nije svatko isti. Sutra se stvari mogu promijeniti. U Njemačkoj vjerojatno neće, u Francuskoj mogu. Treba biti svjestan da nismo isti, ali neke stvari nas vežu i zato možemo biti zajedno. S nekim drugim režimima ne možemo biti zajedno - odgovorio je predsjednik Milanović na upit novinara što je on kao predsjednik poručio na sastanku.

Upitan je i za izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji je rekao kako je Ksenija Turković, potpredsjednica Europskog suda za ljudska prava, bila prvi izbor za predsjednicu Vrhovnog suda, o čemu je Večernji list prvi pisao. Milanović je odgovorio kako nema pojma o čemu premijer govori.

"Nemam pojma o čemu govorite. Čiji kandidat je bila? Tko je ta osoba? Ja sam prema Ustavu taj koji predlaže, i to će tako i ostati dok sam ja predsjednik, ne zato jer to mene raduje nego jer tako piše, a ne Plenković. Plenković može odbiti. Predložit ću sudca Dobronića neka se o tome očituje, a ove pričice pitajte njega. Dakle nemam pojma o čemu čovjek govori. Mislim da je to dovoljno jak komentar na izjavu premijera", kazao je Milanović.

Na opasku novinara da ta Plenkovićeva izjava implicira da je on nije htio predložiti jer je rekla da želi biti unutar zakonske procedure, Milanović je ponovno odgovorio da nema pojma o čemu govori. "Ja s njime o tome nisam razgovarao, a s kime sam sve razgovarao u ovih godina dana je sasvim deseta priča", rekao je.

Upitan do kada će izbor Vrhovnog suda trajati, odgovorio je da to treba pitati Plenkovića.

"Ovo je drugi kandidat kojeg predstavljam. To je moj prijedlog, odličan prijedlog. Zato što je on odličan, a ne zato što ja dobro biram. To je drugi kandidat za redom koji je klasa. Tako ću nastaviti i nadam se da će ga izabrati".

Video - Josipović: Milanović im se svima narugao i poručio da su nebitni