Milanović: Nisam znao da smo u ratu s Rusijom

Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je u posjeti AD Plastik Grupi, tvrtki koja se bavi razvojem i proizvodnjom komponenti za automobilsku industriju. Obišao je pogon injekcijskog prešanja i linije bojenja te se sastao s vodstvom tvrtke. Nakon posjeta, obratio se medijima te komentirao kako će naoružavanje Ukrajine utjecati na rat.

"Kakav će utjecaj imati Leopardi ne znam, nisam dovoljno stručan", rekao je govoreći o tenkovima pa dodao kako se nada da traju razgovori Moskve i Washingtona jer bez toga rat u Ukrajini neće završiti. Istaknuo je kako se nada da traju nekakvi razgovori ili ćemo "lagano prema Trećem svjetskom ratu". Ustvrdio je i to da neki misle da je već počeo, no da je on sam suzdržan.

VIDEO: Milanović o aktualnim temama

Komentirajući pohvalu Sergeja Lavrova, ruskog ministra vanjskih poslova, kazao je: "Pohvalio me, što ja mogu s tim".

"Ne znam kako će tenkovi pomoći Ukrajini, možda pomognu, a možda izgore", dodao je Milanović.

Osvrnuo se na izjavu njemačke ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock koja je izjavila da se vodi rat protiv Rusije, ali ne i međusobno.

"Ja to nisam znao. Sretno ovog puta, ali mi nismo u ratu ni sa kim. Očekujem da nju pohvali Lavrov. Očekujem da joj Putin dodijeli medalju, Lavrov zaprosi, a da Grlić Radman bude kum. To je ta ista ekipa u Bundestagu koja je ljetos donijela rezoluciju o BiH u kojoj se bezobrazno miješaju u unutarnje poslove strane zemlje", ustvrdio je.

Ustvrdio je da će možda doći američki i njemački tenkovi do Krima, ali do tamo neće doći s Hrvatskom.

Na pitanje kako je politička karijera utjecala na njegovo zdravlje, odgovorio je: "Slabiji sam. Prije sam mogao trčati na Sljeme, a onda sam prošao 50 godina. Puno se sjedi, previše se pije. Nezdravo se živi, a to je činjenica, a ne želim živjeti kao kad sam imao 45 godina."

