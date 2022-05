Milanovi magarci su umiljati, snalažljivi i jako vole društvo

Na imanju Milana Metića u Kutjevu prije petnaestak dana bilo je veselo. Na svijet je došlo novo, peto magare na ovom malom OPG-u, pridruživši se tako Milanovim ljubimcima Grgi, Maksu, Sofiji i Magdaleni. Mladom magarčiću još nisu dali ime.

– Ne možemo se odlučiti – smije se Milan (63).

Odnedavno i prinova

Magarci su u Slavoniji rijetkost, zato je Metićevo imanje prava atrakcija. Susret s ovim pripitomljenim kopitarom je ugodno iskustvo tijekom kojeg zapravo otkrivamo umiljatu, snažnu i snalažljivu životinju. Dolaze im brojne obitelji s djecom, zanimljivo im je vidjeti magarce uživo. Jedan klinac iz susjedstva ne zna ni govoriti, ali zna viknuti: "Grga!" Baka ga već u pet ujutro dovede na imanje da gleda svog magu.

Iako su koristi od magaraca brojne, od magarećeg mlijeka preko terenskog i terapijskog jahanja i rada do ekološke proizvodnje i proizvodnje mesa, Metić ih uzgaja iz čiste ljubavi. Dvama mužjacima i dvjema ženkama sada se pridružila još jedna mala magarica.

Foto: Ivica Galovic/PIXSELL 09.04.2022., Kutjevo - Milan Metic na svom OPG-u uzgaja magarce, trenutno ima dva magarca i dvije magarice, od kojih je jedna zdrebna. Photo: Ivica Galovic/PIXSELL

– Prvog magarca kupio sam još prije 25 godina. Živio je kod mene dvije godine i onda je uginuo jer je bio prestar. Onda sam desetak godina kasnije kupio ovog drugog, Grgu, kojemu su tada bile tri godine – objašnjava Milan.

Prije nekoliko godina nabavio je i ženku koju su bivši vlasnici htjeli zaklati. Sažalio se nad njezinom sudbinom i dao im dva janjca u zamjenu za nju. Magdalena se svake godine ždrijebi u travnju ili svibnju, nedavno je to učinila po četvrti put. S obzirom na to da je sada na imanju pet magaraca, Milan najavljuje da će prijašnje mladunce Maksa i Sofiju morati prodati, da ne bude prevelika gužva. No ostatak ekipe će zadržati.

– Ne gristi, hej – viče Milan na Grgu.

Iako je poznato da magarci hoće ugristi kada su uznemireni ili se osjećaju ugroženo, gazda objašnjava da oni to zapravo čine vrlo rijetko. Kada im se Milan približi i pozove ih, magarci mu se jave. Ako ste prema njima dobri, i oni će isti takvi biti prema vama. Vrlo su društveni i vole se igrati kako s ljudima tako i s drugim životinjama. Osobito im je draga kujica Bela, neprestano se međusobno njuškaju i trče po imanju. Naravno, druga je stvar ako ste s njima grubi. Onda se nemojte iznenaditi ako vas pokušaju ugristi ili ritnuti. Ne vole baš raditi, a posebna priča je tvrdoglavost. Kada se oko nečega zainati, ne vrijedi ga uvjeravati.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

– Nekad ne želi ići u staju. Ja ga uhvatim štrikom, vičem na njega i vučem ga, ali on se ukipi na mjestu i neće ni da se pomakne. Međutim, kada ga pustim, sam ide za mnom – kaže Metić.

U mlijeku uživala i Kleopatra

Magareće mlijeko od davnina se spominje kao dodatak zdravlju i ljepoti. Za Kleopatru se govorilo da se ona kupa u magarećem mlijeku kao tretman za njegu kože. Danas je magareće mlijeko postalo popularan sastojak za jogurte i sireve i dosta je traženo. Međutim, Milan svoju magaricu ne muze. Jednom kad se oždrijebila uzeo je čašicu i pokušao namusti mlijeka, ali iscurilo je jako malo i otad ne pokušava.

Milan s magarcima ne pravi ekonomsku računicu. On na imanju za vlastite potrebe uzgaja ovce, koze i kokoši, dok su mu Grga i društvo isključivo ljubimci koje drži iz hobija.

– Svi vole gledati i milovati magarce, ali nitko ih ne želi uzgajati. Mladi koji bi to trebali raditi uglavnom su se, poput moje djece, razišli po inozemstvu. Magarci se možda isplate onome tko za njih uzima poticaje, ali ja na njima ne zarađujem – istaknuo je Milan.