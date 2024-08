Michelle Obama bi Trumpa, da se nađe s njim u debati ili verbalnom okršaju, sigurno pregazila

Barack i Michelle Obama bili su zvijezde druge večeri Demokratske konvencije. Jedan od najboljih oratora među političarima, Barack Obama održao je očekivano sjajan govor. U maniri talentiranog stand up komičara ili TV propovjednika prošetao je kroz sve ključne poruke, dao dužno poštovanje Joe Bidenu, pružio podršku Kamali Harris i ispatronizirao Donalda Trumpa. Ključna teza bila mu je da je Trump bogataš kojeg je briga jedino za samog sebe.

„Trumpu je moć sredstvo da ostvari svoje ciljeve“, rekao je Obama i zaključio „gledali smo taj film, a znamo da je nastavak obično gori“. Kamalu je prikazao kao antipod Trumpu, osobu koja je sama stvorila sve što ima i koja se bori za 'malog' čovjeka. Zanimljivo je da su i on i Michelle Obama evocirali neke poznate momente iz Obamine kampanje. Primjerice, često su spominjali nadu – „HOPE“ – koja je bila lajt motiv Obamine kampanje 2008. godine, a tu je i skandiranje „Yes SHE can“, što je prerada globalno poznatog Obaminog slogan iz iste godine. Obama je pozornicu napustio uz taktove pjesme Land of Hopes and Dreams svoga prijatelja, američke rock legende Brucea Springsteena.

I svaka čast Baracku Obami, no, apsolutna zvijezda večeri – a vjerojatno i cijele konvencije – je Michelle Obama. Karizmatična, sugestivna i fenomenalna govornica, Michelle Obama potpuno je hipnotizirala publiku u Chicagu. Ovacije su pratile njezin govor u kojem je više puta zakucala Trumpa. „Donald Trump ima ograničen i uzak pogled na svijet. Zašto normalizirano njegovo nazadno ponašanje!? Možda je baš posao kojeg on želi jedan od onih crnačkih poslova“, neke su od poruka koje je uputila Trumpu. Uglavnom, Michelle Obama je rasturila. Potpuno nadmoćna u nastupu, Michelle Obama bi Trumpa, da se kojim slučajem nađe s njim u debati ili verbalnom okršaju, sigurno pregazila. Njezin govor je govor kojim je zaslužila predsjedničku nominaciju 2028.

Obame po talentu i uvjerljivosti javnog nastupa mogu stati uz bok najboljim holivudskim glumcima. Lakoća kojom govore i nastupaju je impresivna. I dobro je da su organizator Konvencije ostavili nešto lufta između nastupa bračnog para Obama i Kamale Harris koja će nastupiti posljednji dan konvencije, u četvrtak. Jer njihovoj karizmi i zavodljivoj energiji, pogotovo onoj Michelle Obama, Kamala Harris teško može parirati.