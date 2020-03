Među žrtvama koronavirusa i beba mlađa od godine dana, Trump odustao od karantene za New York

Pandemija koronavirusa usmrtila je od prosinca, kada je izbila u Kini, najmanje 30.003 ljudi u svijetu od čega dvije trećine u Europi, piše agencija France presse na temelju službenih podataka do subote navečer.

Više od 640.770 zaraženih službeno je dijagnosticirano u 183 zemalja i teritorija od početka epidemije. Od tog broja najmanje je njih 130.600 do danas izliječeno.

Broj dijagnosticiranih ne odražava potpunu stvarnost jer velik broj zemalja testira samo slučajeve zaprimljene u bolnici.

Prema podacima koje je agencija prikupila do subote u 20 sati, od petka u isto vrijeme potvrđeno je 3.417 novih smrti te 68.734 novozaraženih u svijetu.

07.27 Novi Zeland je u nedjelju zabilježio svoju prvu žrtvu od koronavirusa, objavio je tamošnji ministar zdravstva Ashley Bloomfield.

Preminula je žena u 70-im godinama kojoj je prvotno dijagnosticirana gripa.

Broj zaraženih koronavirusom u Novom Zelandu porastao je za 63 slučaja u posljednja 24 sata te ih je sada ukupno 514.

07.21 Broj umrlih od koronavirusa u Sjedinjenim Američkim Državama u subotu je prešao brojku od 2000, točnije iznosi 2010, dok je zaraženo 121.117 osoba, objavilo je sveučilište Johns Hopkins.

Najmlađa žrtva u SAD-u imala manje od godinu dana, objavio je guverner države Illinois JB Pritzker.

"Imam vrlo tužnu vijest. Među umrlima u posljednja 24 sata je i vrlo maleno dijete. Znam kako je vrlo teško prihvatiti takvu vijest", izjavio je Pritzker.

Odjel za zdravstvo države Illinois nije naveo je li umrlo dijete patilo od drugih bolesti.

Ranije u subotu Trump je najavio mogućnost uvođenja karantene za New York, New Jersey i Connecticut, no kritičari su tu ideju odmah proglasili nemogućom jer bi uzrokovala kaos u regiji koja je gospodarski motor SAD-a i u kojoj živi 10 posto stanovnika čitave zemlje koji sudjeluju sa 12 posto u ukupnom bruto domaćm proizvodu.

"Kada biste počeli stvarati zidove među regijama u čitavoj zemlji to bi bilo kontraproduktivno, potpuno ne-američki", rekao je guverner New Yorka Andrew Cuomo za CNN.

Trump je stoga ublažio retoriku te najavio kako će od Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) zatražiti da se izda "snažan naputak za putovanja" koje bi trebali provoditi guverneri triju spomenutih država.

07.19 Najteže je stradala Italija koja je u subotu premašila broj od 10.000 umrlih s ukupno 10.023 umrla, što je 889 novih smrti u zadnja 24 sata.

Slijedi je Španjolska s 5.690 umrlih (+832) i te dvije zemlje bilježe gotovo tri četvrtine svih umrlih u Europi.

Francuska ima 2.314 mrtvih i 37.575 zaraženih. Velika Britanija premašila je broj od tisuću mrtvih, kao i Grčka.

Kontinentalna Kina ima 3.295 mrtvih i 81.394 zaraženih, a slijedi Iran s 2.517 mrtvih i 35.408 zaraženih.

Kina je od petka na subotu imala 54 nova slučaja i tri smrti. Ukupno je 74.971 izliječenih.

Od petka do subote u isto vrijeme, Brunej, Togo, Šri Lanka,Katar i Jordan objavili su prve smrti na svome tlu izazvane koronavirusom.