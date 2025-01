Međimurski HDZ: 'Osobne taštine i politika ovoga čovjeka su isključivi uzrok stanja u čakovečkoj bolnici'

Županijska organizacija HDZ-a Međimurske županije reagirala je na kadrovsku krizu u Županijskoj bolnici Čakovec. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti. "Hrvatska demokratska zajednica Međimurske županije još jednom se ograđuje od svih pokušaja insinuacija i optuživanja za trenutnu situaciju u bolnici", uvodno se kaže u priopćenju.

"Osobne taštine i politika Matije Posavca, kao i njegova osobna netrpeljivost prema doktoru Robertu Grudiću, je isključivi uzrok stanja u bolnici. Reći i ponavljati da Hrvatska demokratska zajednica Međimurske županije upravlja Županijskom bolnicom Čakovec je notorna laž. Laž koju netko uporno ponavlja pokušavajući podići svoj rejting nauštrb zdravstvene skrbi Međimuraca i legalno izabranog vodstva bolnice.

Nevjerojatno je da samo manji dio liječnika u Županijskoj bolnici Čakovec nije zadovoljan i vrši pritisak na novog ravnatelja i novo vodstvo bolnice. Zapravo je sve logično - jasno je tko stoji iza ovih napada i opstruiranja rada bolnice. Prisjetimo se tko je odmah na početku najavio rat novom ravnatelju gospodinu Nikoli Hrenu te su mu ubrzo nakon toga upućene i dvije prijetnje, njemu i obitelji. Jednom treba otvoreno reći: Matija Posavec koristi svaku priliku ne bi li stvarao i jačao mit o sebi. On to radi na vrlo dvoličan način. S jedne strane, predsjednika Vlade i ministre u Vladi dočekuje dodvoravajući im se, a s druge strane, nakon njihovog odlaska iz naše županije okreće priču i postaje njihov najveći neprijatelj, jer na taj način, on se prikazuje kao zaštitnik Međimurja.

Hrvatska demokratska zajednica Međimurske županije i Ljubomir Kolarek, kao predsjednik Županijske organizacije, nikada nisu pokušali utjecati na rad bolnice, osim u dijelu pružanja potpore nabavi medicinske opreme, poput CT-a vrijednog 766.000,00 eura. Istina je sasvim suprotna - postojali su razni pritisci da se kadrovira u bolnici, što smo mi kao stranka odbili, s obzirom na to da imamo povjerenja u stručnost i ispravnost procjena novog ravnatelja. Posebno naglašavamo da je lažna teza da je ravnatelj nestručan za upravljanje bolnicom te podsjećamo da je obavljao funkciju člana Upravnog vijeća bolnice, pri čemu je imao priliku temeljito upoznati način funkcioniranja bolnice, uvidjevši da itekako ima prostora za unaprjeđenje rada. Bolnica do tada nije funkcionirala kao servis građana, već kao poligon za zapošljavanje i bankomat lokalne politike - primjerice prebacivanje osobe vezane uz optužnicu sa Županije u bolnicu.

Mala smo zajednica i nije tajna da su pojedinci iz bolnice duboko povezani politički i interesno sa Matijom Posavcem. Dosta je politiziranja bolnice. Nitko ne spominje kako se upravljalo bolnicom prije promjene osnivača. Na primjer, još se sjećamo apela 56 liječnika i sve četiri liječničke udruge iz 2020. ŽO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE godine, kada su na tematskoj sjednici Skupštine Međimurske županije ukazivali na razorne posljedice kadroviranja ravnatelja od strane Matije Posavca, kada je u dvije godine otišlo 11 specijalista iz naše bolnice! U mandatu dosadašnjeg pročelnika kirurgije otišlo je pet kirurga i pet ORL specijalista u pet godina.

Sjetimo se protupravne smjene dr. Roberta Grudića sa pozicije ravnatelja, a ista je dokazana presudom Vrhovnog suda u njegovu korist i koja je direktan razlog ovom otporu protiv imenovanja dr. Grudića kao pročelnika od strane Matije Posavca, inače svjedoka u tom postupku. Taština Matije Posavca ne podnosi da mu se pruži otpor i neistomišljenicima se brutalno osvećuje sa pozicije lokalnog moćnika. Županijska bolnica Čakovec nije bolnica Matije Posavca, nije bolnica HDZ-a. Ona je bolnica svih Međimurki i Međimuraca. Vlasnik i upravitelj bolnice je Republika Hrvatska, koja već dugi niz godina financira i podmiruje potrebe bolnice i svih projekata koji se provode u njoj. Pozivamo Matiju Posavca da on sam prestane politizirati bolnicu te da pozove liječnike da se vrate na posao i nastave pružati zdravstvenu zaštitu, ako mu je doista stalo i do liječnika i do pacijenata", piše HDZ.

FOTO Ovo su najljepša i najpoznatija sela u Hrvatskoj, možete li ih prepoznati po samo jednoj fotografiji?