Međimurje-plin: Imali smo 2,43 milijuna eura dobiti, Zagrepčani ne moraju strahovati

U Međimurju se stišala bura oko poslovne odluke Međimurje-plina da preuzme opskrbu Grada Zagreba. Direktor te komunalne tvrtke u vlasništvu međimurskih gradova i općinama jučerašnjoj je redovitoj je Skupštini suvlasnicima obrazložio tu odluku koju je nazvao - povijesnom. Tvrtka, što je manje poznato, čak 49 posto ukupne dobiti ostvaruje izvan Međimurske županije. Međimurje-plin je lani, istaknuo je Hranilović, ostvario odlične poslovne rezultate. Ukupni prihodi iznosili su 58,8 milijuna eura, a neto dobit 2,43 milijuna eura.- Opskrba plinom Grada Zagreba izuzetno je dobra i povijesna odluka za Međimurje-plin, tako mogu biti zadovoljni i svi vlasnici Međimurje-plina – rekao je Hranilović.

Tvrtka je lani isporučila 414.323.626 kWh plina, od čega 43,5 posto kućanstvima i 56,5 posto poduzetnicima. - Treba napomenuti da smo veliki opskrbljivač i cijelog niza bolnica na području Hrvatske, Hrvatske narodne banke i drugih velikih instituciji i tvrtki. Van Međimurja imamo više od 2200 obračunskih mjernih mjesta i spadamo u kategoriju velikog poduzetnika, što govori i o našoj financijskoj snazi i položaju koji imamo na području Hrvatske. Mislim da zauzimamo 3. ili 4. mjesto kao opskrbljivač – istaknuo je Hranilović. Gradove i općine zbog dobrog posla u Zagrebu očekuje i više novca u proračunima, no Hranilović zasad ne želi izlaziti s projekcijama. U posljednjih dvanaest godina tvrtka je suvlasnicima podijelila oko osam milijuna eura.

Umirio je i potrošače u Međimurskoj županiji koji su na kućne adrese dobili nove ugovore od Međimurje-plina u kojima se navodi da cijena do 30. rujna ostaje ista, a dalje će se vidjeti hoće li doći do promjena. Hranilović je rekao da se ne boji tužbe koju je najavila Gradska plinara Zagreb. - Ne bojimo se tužbe jer postupamo po zakonu, javili smo se na natječaj i na njemu regularno prošli. Vjerujem da će to biti riješeno i da ćemo opskrbljivati Grad Zagreb na zadovoljstvo građana – poručio je Hranilović. Financijsku stabilnost očekuje i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek (HDZ), predsjednik Skupštine Međimurje-plina. - Smatram da neće biti većeg odstupanja u cijeni plina i da će Međimurje-plin pokazati stabilnost i odgovornost.

Međimurje-plin su osnovale jedinica lokalne samouprave za opskrbu plinom Međimurske županije, no energetske prilike se mijenjaju, a utakmica u plinskom sektoru je vrlo oštra – rekao je. Utišale su se početne kritike koje je nakon vijesti da je Međimurje-plin pobijedio na natječaju u Zagrebu iznijela gradnačelnica Čakovca Ljerka Cividini koja podržava župana Matiju Posavca. Cividini je najviše smetalo zašto je ta odluka donijeta bez konzultacija s vlasnicima. Polovica ostvarene dobiti isplaćuje se gradovima i općinama na način da jedan posto poslovnog udjela donosi 12.000,00 eura, što je Čakovcu osiguralo 270.000 eura. Kad se preuzme i Zagreb, taj će se iznos znatno povećati. Međimurje-plin, ističe direktor Hranilović, stalno investira, pa je tako lani u pogon puštena i prva solarna elektrana snage 50 kW. (Ivica Beti)

