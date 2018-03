Markotić: Puljak djeci u školama govori da Bog ne postoji

Sjednicu Gradskog vijeća Splita iskoristio je Josip Markotić iz Mosta kako bi govorio o predavanjima dr. Ivice Puljka, člana stranke Pametno, u školama koje smatra neprimjerenima.

- Tražim stanku zbog predavanja dr. Ivice Puljka, našeg vrhunskog znanstvenika zbog njegovih predavanja po hrvatskim školama i vrtićima. Obratili su mi se mnogi roditelji da on mimo njihovog znanja uz svoj zanstveni dio provlači ideološke stvari, nameće svoja uvjerenja. Djeci, koja nemaju kritičko mišljenje govori da je znanost dokazala da nema Boga i da to nije u skladu sa znanstvenim činjenicama, što smatram ideološkim pristupom. Zamoljen sam od roditelja da to kažem na Gradskom vijeću – rekao je Markotić i usporedio dr. Puljka s Ivanom Pernarom i njegovim dolascima u škole.

U obranu kolege Puljka stala je Natalia Tafra Bazina iz Pametnog.

- Grozno je da se koristi Gradsko vijeće za teme koje nemaju veze s dnevnim redom, a ružno je čuti ovakve laži i neistine. Gospodin Puljak ne upada u vrtiće i škole poput gospodina Pernara. Puljak dolazi isključivo na poziv nastavnika, odgajatelja i uz odobrenje ravnatelja. Ako su neki roditelji nezadovoljni trebaju to rješavati sa školom jer on nikada nije došao da nije pozvan. Drugo, on govori samo ono što je znanstveno dokazano, poznato i piše u knjigama. Ne propagira svoju ideoogiju, a ako spomene svoja vjerovanja ili nevejrovanja to je isključivo na pitanja djece. Govori im o svemiru, znanstveno utemeljene čuinjenice – odgovorila je Tafra Bazina.