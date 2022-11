Mamići traže pravdu na Europskom sudu za ljudska prava; Odvjetnik: Da, mogu potvrditi da je zahtjev ušao u postupak!

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu pokrenuo je postupak protiv Hrvatske na temelju tužbi koje su podnijeli Zdravko i Zoran Mamić, a vezano za suđenje u takozvanoj aferi "Dinamo 1". Nakon što je za Telegram to potvrdila zastupnica Hrvatske pred Europskim sudom Štefica Stažnik, i odvjetnik Zdravka Mamića potvrdio je da je zahtjev u postupku.

- Da, mogu potvrditi da je zahtjev ušao u postupak! - kratko je za Večernji list večeras potvrdio Veljko Miljević, odvjetnik Zdravka Mamića.

Podsjetimo, u Hrvatskoj se vode dva postupka protiv braće Mamić i ostalih za izvlačenje novca iz Dinama, a oba su trenutno na čekanju.

Zašto? Kad god se pomisli da se u procesu protiv braće Mamić napravio korak naprijed ka nastavku suđenja, nakon stanke od čak godinu i pol, pravosudni sustav naiđe na novu prepreku. Sve je stalo, podsjetimo, kada je proljetos i Zoran Mamić, baš kao i brat mu Zdravko ranije, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, čiji je također državljanin.

Dugo se čekala konačna odluka tamošnjeg pravosuđa o hrvatskom zahtjevu za izručenje mlađeg Mamića, a stigla je koncem kolovoza, u vidu odbijenice. No, time se otvorio prostor da Županijski sud u Osijeku donese odluku o suđenju Zoranu Mamiću u odsutnosti, čime bi se glavne rasprave mogle nastaviti.

Ubrzo je to i učinjeno za tzv. slučaj "Dinamo 2", gdje se braću Mamić i još petoricu optuženika tereti za zločinačko udruženje i izvlačenje najmanje 144 milijuna kuna iz kluba. Bez njegove prisutnosti Zoranu Mamiću će se suditi i u ponovljenom manjem dijelu postupka "Dinamo 1" za koji je Vrhovni sud naredio novo suđenje.

Podsjetimo, riječ je o optužbama za izvlačenje 116 milijuna kuna iz Dinama, za što su Zdravko i Zoran Mamić, Damir Vrbanović te poreznik Milan Pernar već pravomoćno proglašeni krivima i osuđeni na zatvorske kazne. No, svejedno, nema još ništa od glavne rasprave jer je Zoran Mamić uložio žalbu na rješenje o suđenju u odsutnosti u postupku "Dinamo 2" pa je spis na Visokom kaznenom sudu, a očekuje se da će isto učiniti i za "Dinamo 1".

Prema svemu sudeći, kažu naši izvori, teško je vjerovati da će ijedna rasprava početi prije iduće godine. Obrane tako dodatno dobivaju na vremenu. Neke su se stvari, ipak, uspjele iskristalizirati – sve što je vezano za "Dinamo 1", a riječ je o tri stavke, rješavat će se u jednom postupku. On će, pak, biti u rukama suca Davora Mitrovića, istoga koji već sudi Mamićima za "Dinamo 2". Posla će, nesumnjivo, imati pune ruke. U tom ponovljenom procesu presuđivat će je li Zoran Mamić potaknuo poreznika Milana Pernara na zloporabu položaja i ovlasti pa ovaj stoga nije utvrdio, među ostalim, porijeklo novca kojim je Mamić u ožujku 2011. vratio Dinamu 24 milijuna kuna pozajmice.

Nadalje, sudit će potpuno iznova Damiru Vrbanoviću, a odluka je to Ustavnog suda donesena nakon što je pokrenuta istraga protiv trojice osječkih sudaca zbog sumnje u primanje mita od Mamića. Usvojena je, naime, Vrbanovićeva ustavna tužba u odnosu na prigovor da osumnjičeni sudac Darko Krušlin, koji mu je presudio, nije bio nepristran. I na koncu, odlučivat će se ponovno o oduzimanju novca i automobila Ani Šikić, bivšoj supruzi Zorana Mamića, te imovine bivše poreznikove supruge Tajane Pernar. One nisu optuženice, nego im je oduzeta imovina za koju se sumnjalo da je nezakonito stečena. Vrhovni sud je to potvrdio, no Ustavni je sud naredio ponavljanje i tog dijela postupka, smatrajući da su im povrijeđena određena prava.

Darko Krušlin koji je Zdravka Mamića osudio i to u relativno kratkom roku, a Vrhovni sud je njegovu osuđujuću presudu u velikom dijelu i potvrdio, u međuvremenu je u srpnju razriješen sudačke dužnosti. Protiv njega je naime, bio pokrenut stegovni postupak nakon što je Zdravko Mamić izašao u javnost s teškim optužbama u kojima je među ostalim ustvrdio da je davao mito osječkim sucima, družio se s njima kao i da je Krušlinu nakon jedne utakmice na Maksimiru poklonio sat koji je sudac naknadno vratio.